Un fin de semana de historia viva en la Feria Íbero Romana de Monforte del Cid

Monforte del Cid celebrará del 19 al 21 de septiembre la primera edición de la Feria Íbero Romana, un evento cultural y turístico que nace con la intención de convertirse en referente provincial al poner en valor el rico legado histórico del municipio.

A diferencia de otras temáticas de ferias, la de Monforte del Cid se fundamenta en una auténtica huella íbera y romana, visible en sus yacimientos y recogida en el Museo IBERO, donde se exhiben piezas que testimonian la presencia de estas civilizaciones en el territorio. Entre ellas destacan restos de la cultura íbera como cerámicas, armas y objetos de uso cotidiano, así como elementos de la romanización, que muestran cómo estas dos culturas se entrelazaron en el pasado y dieron forma a la identidad local.

Cartel oficial de la Feria Ibero Romana de Monforte del Cid. / Información

Durante tres días, el municipio se transformará en un espacio de recreación histórica viva, con desfiles, espectáculos, talleres, visitas teatralizadas y demostraciones de oficios antiguos que permitirán al público acercarse a la vida cotidiana de íberos y romanos. Las calles se llenarán de artesanía, gastronomía, música y personajes fantásticos, creando una experiencia inmersiva que une divulgación histórica y entretenimiento.

El alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, ha subrayado que “la Feria Íbero Romana no es un evento temático más, sino un homenaje a nuestras raíces. Queremos acercar nuestra historia de forma atractiva y convertir la cultura en motor de desarrollo para el municipio”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Carlos Sellés, ha señalado que “esta feria es una apuesta estratégica para situar a Monforte en el mapa cultural de la provincia. Nuestro programa tiene actividades para todos los públicos, pero lo que nos diferencia es que está basado en un trasfondo histórico real”.

INFORMACIÓN BÁSICA

Recorrido de la feria: C/ La Cruz, C/ Ramón y Cajal, C/ Iglesia y Plaza de España.

C/ La Cruz, C/ Ramón y Cajal, C/ Iglesia y Plaza de España. Apertura de puestos:

Viernes: 18:00 h

Sábado y domingo: 11:00 h

Cierre al mediodía: 14:30 h

14:30 h Reapertura de puestos: 17:30 h

17:30 h Cierre nocturno:

Viernes: 23:00 h

Sábado: 23:00 h (continúa con concierto en Plaza Bonifacio Amorós)

Domingo: 22:00 h

Durante la feria encontrarás gastronomía, bebida, artesanía tradicional y espectáculos en vivo. Además, habrá ambientación musical, personajes fantásticos y actividades con autores locales en la Biblioteca Municipal (Neus Moreno, Jéssica Mellado, Raquel Candel, Ramón T. Berenguer).

PROGRAMACIÓN COMPLETA · FERIA ÍBERO ROMANA

DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE – Monforte del Cid

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

18:00 h – Apertura oficial : La Feria Íbero Romana de Monforte del Cid abre sus puertas.

: La Feria Íbero Romana de Monforte del Cid abre sus puertas. 18:30 h – Desfile inaugural : Autoridades, compañías y personajes llenan de color y vida las calles.

: Autoridades, compañías y personajes llenan de color y vida las calles. 19:00 h – Máscaras romanas : Aprende a crear tu propia máscara como en la antigüedad.

: Aprende a crear tu propia máscara como en la antigüedad. 19:30 h – Juegos tradicionales en el rincón infantil.

en el rincón infantil. 19:30 h – Visita teatralizada “Mujer, tú tienes historia” – Primer pase : en el Museo ÍBERO, conoce de primera mano cuál era el rol de la mujer en la época íbera.

: en el Museo ÍBERO, conoce de primera mano cuál era el rol de la mujer en la época íbera. 20:00 h – Danzas y música de la época.

20:30 h – Demostración en vivo: el arte del vidrio soplado.

20:30 h – Visita teatralizada “Mujer, tú tienes historia” – Segundo pase : en el Museo ÍBERO, conoce de primera mano cuál era el rol de la mujer en la época íbera.

: en el Museo ÍBERO, conoce de primera mano cuál era el rol de la mujer en la época íbera. 21:00 h – Teatro infantil en el rincón infantil.

en el rincón infantil. 22:00 h – Demostración en vivo: modelando con porcelana fría.

22:30 h – Espectáculo de fuego iluminando la noche.

iluminando la noche. 23:00 h – Cierre de la feria.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Mañana – Feria Íbero Romana Monforte del Cid

11:30 h – Visita cultural guiada : Recorre el casco histórico, la Morería, la Iglesia y el Museo ÍBERO.

: Recorre el casco histórico, la Morería, la Iglesia y el Museo ÍBERO. Inscripciones por WhatsApp al 661 62 78 68 | museo@monfortedelcid.es. Inicio: Museo ÍBERO

11:15 h – Ludoteca con juegos tradicionales.

con juegos tradicionales. 11:30 h – Llegada de los zancudos.

12:00 h – Mosaico romano : Pinta tu propia pieza inspirada en la historia.

: Pinta tu propia pieza inspirada en la historia. 12:30 h – Desfile de danzas típicas.

13:00 h – Cuentacuentos en el rincón infantil.

13:30 h – Exposición de armas antiguas.

14:30 h – Hora del buen manjar: Saborea la gastronomía del mercado.

Tarde – Feria Íbero Romana Monforte del Cid

18:30 h – Faunas fantásticas zancudas recorren la feria.

recorren la feria. 19:00 h – Demostración en vivo: secretos del mimbre . El arte de la cestería tradicional.

. El arte de la cestería tradicional. 19:30 h – Taller de llaveros artesanales : “Crea tu propio llavero romano”.

: “Crea tu propio llavero romano”. 19:45 h – Exposición de armas y vestimentas de época : Un viaje en el tiempo.

: Un viaje en el tiempo. 20:00 h – Ruta teatralizada – Primer pase: “El día de la villa” , con la colaboración del Grupo de Teatro Juanón. Inicio: Museo ÍBERO. Sin necesidad de reservar la plaza previamente.

, con la colaboración del Grupo de Teatro Juanón. 20:30 h – Ruta teatralizada – Segundo pase: “El día de la villa” , con la colaboración del Grupo de Teatro Juanón. Inicio: Museo ÍBERO. Sin necesidad de reservar la plaza previamente.

, con la colaboración del Grupo de Teatro Juanón. 20:30 h – Demostración en vivo: el arte del vidrio soplado.

21:00 h – Tiro con arco en el rincón infantil.

21:30 h – Concierto de jazz con Almaens Jazz Band.

22:30 h – Espectáculo de fuego.

23:00 h – Cierre de la feria.

23:00 h+ – Tributo a Alejandro Sanz con Juan Pedro Bonet en la Plaza Bonifacio Amorós.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

Mañana – Feria Íbero Romana Monforte del Cid

11:30 h – II Visita cultural guiada : Recorre el casco histórico, la Morería, la Iglesia y el Museo ÍBERO.

: Recorre el casco histórico, la Morería, la Iglesia y el Museo ÍBERO. Inscripciones por WhatsApp al 661 62 78 68 | museo@monfortedelcid.es. Inicio: Museo ÍBERO

11:15 h – Rincón infantil con juegos tradicionales.

12:00 h – Faunas fantásticas romanas llenan de magia las calles.

llenan de magia las calles. 12:30 h – Cojines personalizados : Taller creativo para los más pequeños.

: Taller creativo para los más pequeños. 13:00 h – Cuentacuentos de leyendas romanas.

13:30 h – Pintacaras mágico en el rincón infantil.

en el rincón infantil. 14:30 h – Hora del buen manjar: Gastronomía y descanso.

Tarde – Feria Íbero Romana Monforte del Cid