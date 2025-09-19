El portavoz del equipo de gobierno de Novelda presenta su renuncia al acta del concejal

Lluís Deltell, portavoz del equipo de gobierno de Novelda, deja el Ayuntamiento. El hasta ahora responsable de las áreas de Contratación, Relaciones Institucionales, Actividades Económicas, Modernización, Industria y Emprendimiento, y Normalización Lingüística, ha presentado su renuncia al acta de concejal por motivos personales.

Así, abandona el equipo de gobierno del que ha formado parte durante los dos últimos años.

La renuncia del Deltell, que ejercía de portavoz socialista, supondrá una restructuración del gobierno municipal en la que ya trabaja el alcalde Fran Martínez, que ha agradecido a su compañero de grupo “su implicación, los servicios prestados, su compromiso y todo el tiempo que ha dedicado a trabajar por Novelda”.

El alcalde Fran Martínez / INFORMACIÓN

La vacante de Deltell será ocupada por Lourdes Abad, número 14 de la candidatura que el Partido Socialista presentó a las municipales de 2023 y que ya formó parte del gobierno municipal en la anterior legislatura.

Decisión "reflexionada"

Lluís Deltell ha alegado “motivos y circunstancias personales” para la presentación de su renuncia al acta de concejal, una decisión “reflexionada” y a la que ha llegado tras considerar que en este momento “no se dan las circunstancias que me permitan seguir dando todo de mí”.

"Novelda se merece un equipo de gobierno que siga funcionando al 101% de su capacidad y, desde la lealtad, el cariño y la honestidad que le profeso, creo que la decisión que he tomado es la mejor para todos” Lluís Deltell — Exportavoz del equipo de gobierno de Novelda

El hasta ahora portavoz del gobierno municipal ha señalado que “cuando aceptas el compromiso de asumir el cargo de concejal sabes que tienes que renunciar a parte de tu vida para entregarla al Ayuntamiento, para llevar adelante un proyecto político destinado a desarrollar la ciudad. Cuatro años en política son muy intensos y generan circunstancias personales que te llevan a reflexionar si todavía mantienes la fuerza con la que te comprometiste para seguir dando soporte a un proyecto político de tanta envergadura como es el del futuro de nuestro municipio”.

En su despedida Lluís Deltell, que ha señalado que “nadie es imprescindible en política y, con la misma honestidad con la que uno llega al cargo, ha de saber cuándo ha llegado el momento de marchar”, ha puesto en valor el trabajo desarrollado en las áreas de las que ha sido responsable durante estos últimos dos años.

"Agradezco su implicación, los servicios prestados, su compromiso y todo el tiempo que ha dedicado a trabajar por Novelda" Fran Martínez — Alcalde de Novelda

Y ha subrayado que Novelda “se merece un equipo de gobierno que siga funcionando al 101% de su capacidad y, desde la lealtad, el cariño y la honestidad que le profeso, creo que la decisión que he tomado es la mejor para todos”.

Remodelación

Por su parte el alcalde ha agradecido la labor desarrollada por su compañero, “su implicación, los servicios prestados, su compromiso y todo el tiempo que ha dedicado a trabajar por Novelda”, y ha señalado que ya está gestionando la remodelación del equipo de gobierno, al que en breve se incorporará Lourdes Abad, una “reestructuración que afrontaremos pensando en Novelda y en el interés general, para seguir trabajando con plena dedicación”.