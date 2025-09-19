Villena casi duplica el plazo máximo de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Villena supera los 56 días de demora en el pago a proveedores, casi el doble del plazo legal, según ha asegurado el PP. "El Ayuntamiento de Villena arrastra un preocupante retraso en el pago a sus proveedores, que en el segundo trimestre de 2025 supera los 56 días de media", ha alertado en un comunicado.

Así lo refleja el último informe de Tesorería, que fija el Período Medio de Pago (PMP) en 56,49 días, muy por encima de los 30 que establece la Ley 3/2004 de Morosidad, según el PP.

Gráfica facilitada por el PP de la evolución del pago medio a proveedores en Villena / INFORMACIÓN

"Desde el Partido Popular denunciamos que el actual equipo de gobierno mantiene un incumplimiento reiterado de esta normativa, a pesar de los avisos recibidos desde 2024, cuando los plazos ya superaban los 60 días y el propio Ministerio de Hacienda exigió medidas correctoras", han explicado en el comunicado.

Por su parte desde el ejecutivo municipal han respondido señalando que "el plazo ha mejorado paulatinamente desde hace un año", achacando a esta media por encima de los 30 días a la sobrecarga de trabajo que sufre el Consistorio.

Así, el equipo de gobierno formado por PSOE y Los Verdes ha destacado que "el Ayuntamiento tiene deuda cero y un remanente de sobra, con cerca de 20 millones de euros".

Comparativa del pago medio a proveedores con otros ayuntamientos, facilitada por el PP / INFORMACIÓN

El cambio desde el PP han advertido que "los informes técnicos de Intervención y Tesorería vienen señalando desde 2024 varios problemas estructurales: contratación irregular con un uso excesivo de contratos menores, ausencia de retenciones de crédito, fallos en la integración de los sistemas contables, retrasos provocados por el cambio de gestor de expedientes y, sobre todo, la falta crónica de personal en áreas clave".

Agravamiento

Los populares han agregado que "esta situación se ve agravada por la dispersión de oficinas y la escasa coordinación interna, lo que repercute directamente en la validación y pago de facturas".

"Desde el Partido Popular consideramos que todo ello responde a una clara falta de planificación y de capacidad de gestión por parte del equipo de gobierno. Por ello, volvemos a reiterar la petición al responsable del área de la puesta en marcha inmediata de medidas correctoras como recomendaba el departamento de intervención en su informe".

Medidas solicitadas

Estas medidas son un refuerzo con personal suficiente y estable en los departamentos de Intervención y Tesorería; modernización de los sistemas informáticos y automatización de los procedimientos para agilizar el registro y la contabilización de facturas; unidad física del departamento para mejorar la coordinación; y cumplimiento estricto de los plazos legales de pago, con el fin de proteger a las pymes y proveedores locales.

"El Ayuntamiento no puede permitirse que sean las empresas proveedoras quienes financian la falta de gestión municipal", advierten desde el PP, al tiempo que instan al equipo de gobierno a aplicar de inmediato las medidas necesarias para situar el Periodo Medio de Pago dentro de la legalidad.