¿Por qué la Junta de Fiestas anula el segundo premio a la Mejor Escuadra Mora de Villena?

La escuadra Kurdo's de la comparsa Piratas se queda sin el segundo premio a la Mejor Escuadra Mora de las Fiestas de Villena.

La Junta Central de Fiestas ha acordado retirarle el galardón concedido en las últimas celebraciones que se cerraron hace dos semanas, y dejar desierto el segundo premio.

El motivo, que su traje supuestamente había sido estrenado con anterioridad en otra población, incumpliendo así las bases del concurso.

Villena deslumbra con una Entrada multitudinaria de Moros y Cristianos / Rafa Arjones

La Junta Central ha emitido este lunes un comunicado en el que ha informado de la retirada del galardón concedido tras una entrada de récord en la que participaron 38 escuadras especiales.

Y ha añadido que ha sido debido a un "malentendido", y no porque la escuadra haya obrado de mala fe. Y se están revisando las bases para aclarar cualquier duda al respecto en futuros concursos.

Así, explica que la entidad se ha reunido de urgencia con el final de unas fiestas "marcadas por la cancelación de la Procesión y las variaciones en el acto de despedida de la Virgen de las Virtudes" por las lluvias, procediéndose ese mismo día, el martes 9 de septiembre, a la lectura del acta de premios.

"Un acta en el que fueron desglosándose, una por una, las actuaciones merecedoras de cada uno de los premios, según el jurado secreto nombrado por todas y cada una de las comparsas", ha explicado.

Diseño, estilo e imagen

Y ha señalado que de estos galardones la escuadra de Kurdo's, perteneciente a la comparsa de Piratas, recibía el segundo premio como Mejor Escuadra Especial del Bando Moro, un premio que reconoce diferentes aspectos y que premia, en gran medida, el diseño, estilo e imagen del traje vestido por la propia escuadra".

Villena deslumbra en los Moros y Cristianos con una Entrada histórica de 38 escuadras especiales / Rafa Arjones

y "una vez finalizadas las fiestas y de forma no oficial se fueron publicando en diversos medios fotografías y detalles sobre un posible estreno previo a nuestras fiestas del traje lucido por los Kurdo's y merecedor de ese segundo premio. En ese momento, detectada esta posible irregularidad, la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena contacta con la comparsa de Piratas para valorar los hechos que se están haciendo públicos".

Y "reunida la junta de gobierno de la entidad, incluida Junta de la Virgen y Ayuntamiento, con los representantes de la comparsa de Piratas y valorándose todos los datos y pruebas existentes, se confirma que la base y el grueso del traje de la escuadra de Kurdo's fue estrenado con anterioridad en otra población, invalidando por esta circunstancia la participación en su categoría de premios y, por tanto, anulando la concesión del mismo".

Desierto

"Es en ese momento cuando, por parte de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, Junta de la Virgen y Ayuntamiento, se valora la situación y se decide, tras votación, dejar desierto este premio por considerar que ya existe una escuadra especial, la de Sarracenos, que ha sido reconocida y premiada como mejor escuadra especial del bando moro y, segundo, que la entrega de este segundo premio, salpicado por la polémica y entregado a otra escuadra en primera instancia, ahora, pasados días desde la finalización de las fiestas, puede ser considerado como un premio de 'segunda' o incluso de consuelo para otra escuadra de nuestras fiestas, desmereciendo dicho reconocimiento".

De cualquier forma, la entidad ha querido aclarar varios aspectos "de este premio y de la situación vivida": "La presentación de una escuadra especial al proceso de premios de nuestras fiestas, es un trámite que lleva a cabo cada una de las comparsas, siendo estas las encargadas de valorar los aspectos de cada una de ellas y hacer valer las normas que rigen estos premios antes de presentar el boceto y por tanto la candidatura".

Y apunta que "las escuadras especiales deben de entender que cualquier elemento característico, identificativo o definitorio de un traje que ya haya sido vestido en un anterior diseño, supone un elemento de reestreno y, por lo tanto, incumple las normas del concurso e invalida la participación en el mismo".

"Desde la propia entidad se trabaja en estos momentos para revisar las normas de los concursos, incluyendo todo tipo de puntos aclaratorios que puedan evitar este tipo de malentendidos, queriendo transmitir en todo momento que se ha tratado de eso, de un malentendido, no existiendo mala intencionalidad ni por parte de la comparsa ni por parte de la escuadra, vistas y valoradas todas las pruebas y testimonios de ambas partes".