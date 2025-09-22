La medida que anuncia Elda tras duplicar la Generalitat el coste del bus universitario

Becas para el autobús universitario tras duplicar la Generalitat su coste. Ante los problemas que están surgiendo con el nuevo servicio puesto en marcha este mes por el Consell, bajo la denominación Bus del Vinalopó, el Ayuntamiento de Elda ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un programa de ayudas al transporte universitario.

Está destinado a los jóvenes estudiantes de la ciudad que cursan estudios en la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández.

El plan, que estará dotado con fondos municipales, busca aliviar el esfuerzo económico que supone para muchas familias el coste del transporte público hasta la universidad, que está acumulando quejas por su saturación en horas punta. Por ese motivo también se le van a exigir mejoras sustanciales a la conselleria.

Los usuarios denuncian que con el nuevo autobús el coste se ha incrementado hasta los 98 euros al mes, ofreciendo además un peor servicio

Y es que el coste al mes se ha duplicado con el nuevo servicio, alcanzado ya los 98,4 euros. Y si en enero no se renueva el descuento vigente del 40 %, se elevaría hasta los 160 euros,s egún han explicado desde el Consejo Local de la Juventud. Todo un torpedo a la línea de flotación de la economía de muchas familias. Un servicio más caro y peor, según los usuarios.

La concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, ha explicado que esta medida responde a la falta de actuación de la Generalitat Valenciana: “Somos conscientes del esfuerzo económico que supone para muchas familias el coste del transporte hasta la universidad. Y, ante la pasividad de la Generalitat Valenciana, hemos decidido actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ni vamos a dejar tirados a los universitarios de Elda”.

“Somos conscientes del esfuerzo económico que supone para muchas familias el coste del transporte hasta la universidad. Y, ante la pasividad de la Generalitat Valenciana, hemos decidido actuar" Silvia Ibáñez — Concejal de Movilidad de Elda

En este sentido, Ibáñez ha subrayado que el plan permitirá cubrir una parte del gasto de transporte, pero ha pedido que no sea el Ayuntamiento la única institución en asumir esta responsabilidad: “Queremos dejar claro que este no debe ser un esfuerzo exclusivo del Ayuntamiento de Elda. Reclamamos la implicación de otras administraciones, como la Diputación de Alicante y la propia Generalitat, porque garantizar el derecho a la educación superior es una responsabilidad compartida”.

Dos de los nuevos autobuses del transporte universitario / INFORMACIÓN

Asimismo, ha recordado que el transporte universitario es una competencia exclusiva de la Generalitat, que debería asumir el liderazgo de este tipo de ayudas y coordinarse con otras instituciones supramunicipales: “El transporte público universitario es una competencia de la Generalitat y, por ello, es la administración que debería poner en marcha este plan de ayudas, implicando también a la Diputación, y no dejando caer sobre los ayuntamientos más pequeños el peso de estas ayudas”.

Moción al pleno de este viernes

La concejala de Movilidad ha anunciado también que en el próximo pleno, el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en la que, además de comunicar la puesta en marcha de las becas municipales, se instará a la Conselleria competente a "revisar y corregir de manera urgente el servicio de transporte universitario, restituyendo las paradas eliminadas y garantizando la puntualidad y fiabilidad de los horarios.

"En este caso no se trata de una cuestión económica, sino de un problema de regulación de las frecuencias y de los horarios, para que los universitarios y universitarias de Elda puedan llegar a tiempo a las clases y a los exámenes” Anabel García — Concejal de Juventud de Elda

Reforzar de manera inmediata las frecuencias, retomando horarios eliminados y vehículos en horas punta, para evitar la saturación de autobuses y asegurar que ningún estudiante se quede sin plaza. “La educación es la mejor inversión en el futuro de nuestra ciudad, y mientras algunos permanecen inmóviles, Elda actúa”, ha concluido Ibáñez.

Mejoras urgentes

Por su parte, la concejala de Juventud, Anabel García, ha señalado que esta misma semana el Ayuntamiento mantendrá un encuentro con la empresa adjudicataria del transporte universitario para exigir mejoras en la calidad del servicio: “En este caso no se trata de una cuestión económica, sino de un problema de regulación de las frecuencias y de los horarios, para que los universitarios y universitarias de Elda puedan llegar a tiempo a las clases y a los exámenes”.

García ha subrayado que la Concejalía de Juventud mantiene un contacto permanente con los jóvenes de la ciudad que se desplazan a diario a la universidad: “Estamos en contacto directo con ellos y ellas para conocer de primera mano los problemas que sufren e informarles también de las medidas que desde el Ayuntamiento estamos tomando”.

Finalmente, la edil ha querido remarcar la importancia de la igualdad de oportunidades: “El acceso a la universidad y a unos servicios públicos de calidad son esenciales para garantizar que los y las jóvenes de Elda, independientemente de los recursos económicos de sus familias, tengan las mismas posibilidades que los chicos y chicas de otros lugares de la Comunidad Valenciana”.