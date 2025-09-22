La medida de Aspe para mejorar la climatización de los centros educativos

Aspe impulsa la mejora climática en los centros escolares con el convenio anual de apoyo educativo. Una medida muy necesaria en un contexto de cambio climático en que el calor cada vez se alarga durante más tiempo.

El Ayuntamiento de Aspe ha firmado un año más los convenios de colaboración económica con los ocho colegios de Infantil y Primaria y con los dos institutos del municipio. A través de este acuerdo se destinan 75.000 euros que se reparten entre todos los centros escolares, manteniendo así la apuesta municipal por apoyar a las familias aspenses, según han informado desde el Consistorio.

Hasta ahora, estas ayudas estaban destinadas principalmente a la compra de material complementario, dado que la Xarxa de Llibres de la Conselleria cubre el gasto de libros y material escolar. Sin embargo, en el encuentro mantenido con los equipos directivos, el Consistorio ha anunciado que este año las subvenciones podrán destinarse también a la mejora de la climatización de las aulas, una necesidad prioritaria ante las altas temperaturas registradas al inicio del curso escolar. Eso sí, la cantidad se mantiene igual, 75.000 euros, ampliando el uso que se le puede dar.

"No podemos permanecer impasibles ante los efectos del cambio climático en las aulas" Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

El alcalde Antonio Puerto ha subrayado que “no podemos permanecer impasibles ante los efectos del cambio climático en las aulas”. Por ello, los centros tendrán la libertad de decidir si destinan la ayuda a material escolar o a inversiones para mejorar las condiciones térmicas. Además, gracias al Plan Edificant, los colegios de Aspe ya están llevando a cabo actuaciones que refuerzan la climatización de los espacios educativos.

Adaptación de horarios

En la reunión también se trasladó a los directores que, en caso de que las altas temperaturas impidan el normal desarrollo de las clases, el Ayuntamiento está dispuesto a adaptar los horarios escolares a la situación, garantizando siempre el bienestar del alumnado.

Por otro lado, el consistorio ha anunciado que a partir del mes de noviembre la Policía Local contará con una unidad específica de vigilancia contra el absentismo escolar, que realizará seguimiento en los alrededores de los centros educativos con el objetivo de que el absentismo en Aspe sea cero