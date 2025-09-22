Sanidad ya tiene fecha para reabrir el Centro Sanitario Integrado de Villena tras las obras de rehabilitación

La Conselleria de Sanidad reabrirá el próximo lunes 6 de octubre el Centro Sanitario Integrado de Villena, tras finalizar unas obras de rehabilitación que se han alargado 10 meses, cinco más de los inicialmente previstos.

De esta manera, los usuarios podrán acceder de nuevo a toda su cartera de servicios en su centro habitual y los profesionales desplazados provisionalmente volverán a su lugar de destino, dejando así atrás los traslados a Elda.

Las últimas actuaciones en el edificio se han llevado a cabo en la zona central y en el ala oeste, tras detectarse durante las obras de rehabilitación nuevas patologías estructurales en estas zonas, lo que hizo necesario recalzar la cimentación de esas zonas. Y motivó un retraso en la finalización de las obras y la preocupación del Ayuntamiento por la demora en recuperar el servicio. Precisamente el pasado 12 de septiembre el Consistorio urgió a Sanidad a concretar la fecha de reapertura.

La aparición de daños estructurales obligó a realizar un contrato de emergencia y ha demorado la finalización de la reforma

Para ello se tuvo que realizar un contrato de emergencias con el fin de llevar a cabo la redacción de proyecto, la dirección de obra, el estudio y coordinación en materia de seguridad y salud necesarios para garantizar la prestación de una asistencia sanitaria de calidad.

Servicios afectados

Esta obra de emergencia afectaba a los servicios de Urgencias, Radiología, Laboratorio, Unidad Médica de Corta Estancia, Observación, así como las consultas de Dermatología, Digestivo, Ginecología y Cardiología, cuya prestación se trasladó provisionalmente al Hospital General Universitario de Elda.

Esos deterioros detectados que afectaban a la seguridad del edificio han supuesto una ampliación lógica del plazo de finalización de la reforma. No obstante, la reapertura está garantizada ya para el próximo 6 de octubre con lo que toda la cartera de servicios volverá a prestarse en el Centro de Salud Integrado de Villena, ubicado en la calle Prado La Villa del municipio, según ha informado este lunes Sanidad.

Zona sur

Por otro lado, también están concluidas las obras en la zona sur del edificio que afectan al archivo situado en el sótano; al servicio de Rehabilitación, Gimnasio, y Admisión en la planta baja; así como en la planta primera a los servicios de consultas de Atención Especializada como Otorrinolaringología, Traumatología, Neumología, Neurología, Reumatología, Odontología, Optometría, etc.

En estos momentos se están llevando a cabo, entre otras, las tareas de limpieza, traslado de mobiliario, retirada del vallado de las obras o instalación de cartelería.

Durante este tiempo "desde la gerencia del Departamento de Salud de Elda, al que pertenece este centro sanitario, se ha mantenido informados de las novedades e imprevistos surgidos tanto a las organizaciones sindicales, como a los responsables municipales como representantes de la ciudadanía, ha señalado Sanidad.

Cabe recordar que este departamento de salud es uno de los que la Conselleria de Sanidad estableció como de difícil cobertura con el fin de atraer profesionales de las distintas especialidades y categorías, por lo que los puestos vacantes del Centro de Salud Integrado de Villena están incluidos en esta situación.