Aspe "desafía" los recortes de la Diputación y mantiene el bono consumo

Aspe contará con una nueva edición de los Bonos de Comercio pese a que la Diputación ya no aporta dinero para esta iniciativa en la provincia.

Este recorte de fondos en la Institución Provincial ha hecho que este año no haya de momento bono consumo en prácticamente ningún municipio... salvo en Aspe.

La concejal de Comercio, Toñi García, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña de Bonos de Comercio de Aspe, que este año, por primera vez, será de carácter exclusivamente municipal.

El Ayuntamiento destinará 121.000 euros a esta iniciativa, que se repartirán entre todas las personas que formalicen su inscripción.

"Buscamos fomentar la compra de cara a navidad, incluyendo en torno a ocho o nueve sectores que abarcan un centenar de comercios en toda la población" Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

Así, cada persona podrá contar con unos 20 euros, para realizar un gasto de al menos 40 euros. De cualquier forma, la cantidad final bonificada dependerá del número de participantes, según ha explicado el alcalde Antonio Puerto.

Hasta el pasado año la mayor parte de la aportación a este tipo de iniciativas la realizaba la Diputación, complementando los ayuntamientos con fondos propios el resto, hasta alcanzar por ejemplo en Aspe una dotación de unos 400.000 euros. A

hora, al tenerlo que afrontar el solitario el Consistorio, la cantidad es mucho más modesta, pero se mantiene, al menos en Aspe.

Plazos

El plazo para solicitar los bonos estará abierto del 29 de septiembre al 5 de octubre a través de la página web habilitada por el Ayuntamiento. Podrán participar todas las personas empadronadas en Aspe y mayores de 16 años. No obstante, la edil de Comercio ha recordado que quienes solicitaron el bono en la campaña anterior y no lo consumieron quedarán excluidos de esta edición.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todas las personas, la Agencia de Desarrollo Local ofrecerá apoyo a los mayores de 70 años en el proceso de inscripción.

Los bonos podrán utilizarse durante la segunda quincena de octubre, incentivando así las compras en el comercio local y contribuyendo a la dinamización de la economía municipal.

"Todos los que se inscriban tendrán bonos" Toñi García — Concejal de Comercio de Aspe

Por su parte, Dolo Valdés, técnica de la Agencia de Desarrollo Local, ha explicado que la gestión se realizará íntegramente a través de la web del Ayuntamiento, donde se ha habilitado una pestaña específica bajo el nombre “Bonos Aspe”, activa durante el periodo de inscripción.

Ventajas

La concejal de Comercio ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta campaña y aprovechar las ventajas de los bonos. “Todos los que se inscriban tendrán bonos. Es una oportunidad para apoyar al comercio local y, al mismo tiempo, que nuestros vecinos y vecinas se beneficien de un importante descuento en sus compras".

El alcalde ha destacado que con esta iniciativa "buscamos fomentar la compra de cara a navidad, incluyendo en torno a ocho o nueve sectores como la alimentación, servicios, deportes, perfumerías, artículos de belleza o libros y material de imprentas, lo que abarca un centenar de comercios en toda la población. Así, la gente aprovecha también el tema de alimentación o regalos de cara a navidad".