El PP reclama mejoras en el transporte universitario de Elda

El Partido Popular de Elda reclama "compromisos reales" para mejorar el transporte universitario y de FP, tras la puesta en marcha del nuevo servicio por parte de la Generalitat y las deficiencias que se han detectado en sus frecuencias y saturación en horas punta, además de haberse duplicado su coste.

"El Grupo Municipal Popular de Elda ha denunciado que, tras registrar su moción en el Ayuntamiento para mejorar el transporte de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional, el PSOE ha presentado otra moción 'a la contra', sin propuestas concretas y trasladando la responsabilidad a otras administraciones", han explicado este martes desde las filas del PP.

"Las medidas del PP se centran en aliviar el bolsillo de los estudiantes y en mejorar el servicio" Cristina Juan — Concejal del PP de Elda

Y es que el PSOE anunció en una rueda de prensa el lunes becas para ayudar a los estudiantes con el transporte ante el encarecimiento del servicio, y una moción al pleno para reclamar mejoras a la conselleria y que Generalitat y Diputación colaboren con las ayudas económicas a los estudiantes.

La concejal popular Cristina Juan, que será la encargada de defender la moción en el pleno, ha explicado que las medidas del PP "se centran en aliviar el bolsillo de los estudiantes y en mejorar el servicio", que por otra parte es competencia de la Generalitat y se ha puesto en marcha este mes de septiembre con el Bus del Vinalopó.

Bonificaciones

Así, propone "bonificaciones en el transporte público más allá del 31 de diciembre de 2025, con especial atención al transporte interurbano que utilizan a diario los jóvenes de Elda" así como un "aumento de las becas municipales hasta un mínimo de 500 euros por alumno, concedidas de manera directa, de modo que sean eficaces en el momento de realizar el gasto para que sean realmente útiles a las familias".

También reclama "negociar con la empresa adjudicataria de la ruta a la Universidad de Alicante mejoras como la recuperación de bonos anuales, tarifas reducidas, más horarios y mayor puntualidad", así como "promover la creación de nuevas rutas económicas y sostenibles hacia otros centros educativos y universidades de la provincia", dentro del servicio aprobado por la Generalitat.

Los nuevos servicios tienen conexiones con la UA / INFORMACIÓN

Juan recordó además que "los costes actuales del transporte suponen hasta 164 euros al mes", teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2026, en un principio, decae el descuento actual, que mantiene ahora el precio mensual en 98, el doble que el año pasado". Una cantidad de 164 euros al mes que representa "más de 1.300 euros anuales por estudiante, una cifra insostenible para muchas familias eldenses".

Igualdad de oportunidades

“Desde el Partido Popular de Elda queremos que ningún joven vea limitado su futuro por el coste del transporte. Por eso presentamos medidas concretas y factibles, que supongan un alivio real a las familias y garanticen la igualdad de oportunidades”, concluyó la concejal.

"Estamos de acuerdo en reclamar financiación a otras administraciones, pero lo que las familias eldenses esperan de su Ayuntamiento son medidas efectivas y urgentes" Alberto García — Portavoz del PP de Elda

El portavoz popular, Alberto García, ha dado “la bienvenida al PSOE a esta reivindicación, aunque en casi diez años de gobierno no movieron un dedo para actualizar las becas municipales, que siguen congeladas en 200 euros pese a la subida del IPC y necesitan una actualización aumentando el número y el importe”.

García ha insistido en que el Partido Popular sí ofrece soluciones: “Estamos de acuerdo en reclamar financiación a otras administraciones, pero lo que las familias eldenses esperan de su Ayuntamiento son medidas efectivas y urgentes. Por eso presentamos una moción con propuestas claras y realistas”.