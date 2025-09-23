Estas son las multas impuestas en Elda por patinetes eléctricos

La Policía Local de Elda ha impuesto durante los últimos meses un total de nueve sanciones a conductores de patinetes eléctricos por infringir alguna de las normas en vigor para los vehículos de movilidad personal (VMP), incluidas en el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial. Así lo ha informado este martes el Ayuntamiento.

La mayoría de estas sanciones se debieron a infracciones relacionadas con conducción negligente o carecer de la placa informativa, obligatoria para todos los patinetes eléctricos comercializados desde el 22 de enero de 2024. Los vehículos que presentan deficiencias técnicas o ha sido manipulados, son inmovilizados y retirados de la circulación.

En este sentido, y con el objetivo de concienciar a las personas jóvenes que utilizan estos VMP, los agentes de Educación Vial y el Agente Tutor de la Policía Local de Elda recuerdan la obligación de cumplir con toda la normativa durante las charlas que de manera regular ofrecen en los centros educativos de la ciudad.

Infracciones graves

Hay que recordar que entre las infracciones graves y muy graves incluidas en la Ley de Seguridad Vial figuran las relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol y de drogas; superar los 25 km/h de velocidad; circular con pasajero; circular sin luces, dispositivos o prensas reflectantes; circular por aceras, zonas peatonales o carril-bici; utilizar auriculares o manos libres; no respetar las señales de tráfico (semáforos, stop o ceda el paso, etc.) y estacionar en lugares peligrosos, entre otras.

Además, a partir de enero de 2026 será obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil y a partir de 2027 también será obligatorio contar con certificado de circulación y homologación.