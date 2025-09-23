Villena pierde una ayuda para prevenir incendios forestales

El Ayuntamiento de Villena ha perdido una subvención para la prevención de incendios y gestión forestal, según ha denunciado este martes el PP. El motivo es porque la Corporación no está al día en sus pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.

Así, los populares han reclamado explicaciones al equipo de gobierno de PSOE y Los Verdes por esta ayuda que no se ha podido ingresar, y por el estado de las obligaciones tributarias del Ayuntamiento.

El PP ha explicado que el 28 de febrero de 2025 se publicó en el DOGV la resolución del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, de concesión directa de una subvención por importe de 37.710,92 € para la ejecución del fondo estratégico municipal de prevención de incendios forestales y gestión forestal durante el año 2025.

El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 10 de marzo, aprobó la aceptación de esta ayuda concedida a Villena.

Subsanaciones

"Sin embargo, tras la documentación remitida por parte del Ayuntamiento a conselleria, desde Valencia se requirieron una serie de subsanaciones relativas a aspectos técnicos", como que las actuaciones indicadas sobrepasaban muy ampliamente a los precios subvencionados, por una parte, y administrativos, sobre la necesidad de que facilitará el certificado de estar al corriente con las obligaciones con la tesorería, por otra.

En el mes de abril el Ayuntamiento aportó la documentación requerida y desde la Generalitat se indicaba que “se comprueba la subsanación de los aspectos técnicos del requerimiento, pero continua sin subsanar totalmente los aspectos administrativos al no aportar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Autonómica”, ha señalado el PP.

Verificación

Ante esta situación, desde la Generalitat se realiza consultas para comprobar si el Ayuntamiento de Villena está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Autonómica, "volviendo a ser negativo el resultado" de la consulta.

Ante ello, "finalmente la conselleria resolvió en el mes de mayo denegar la concesión directa de esta subvención aprobado para la ejecución del fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal durante el año 2025 por un importe de 37.710,92 €. El Ayuntamiento interpuso un recurso, que en el mes de septiembre la Generalitat ha desestimado 'al no aportar la documentación requerida y necesaria para la subsanación de la solicitud'”.

"Desde el Partido Popular se demandan las explicaciones oportunas al equipo de gobierno para saber en primer lugar por qué el Ayuntamiento no está al corriente de estas obligaciones y, en segundo lugar, por qué no se ha corregido esta subvención durante los meses en los que han sido requeridos a ellos para no perder esta subvención para un tema tan sensible como la prevención de incendios forestales".