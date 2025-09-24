El comercio de Elda se sube al tren de la IA

El pequeño comercio de Elda está cambiando. No solo por las tendencias de temporada, sino porque detrás de muchas fotografías, vídeos y promociones en redes sociales empieza a haber un aliado inesperado: la inteligencia artificial (IA).

Un total de 18 comercios de sectores tan variados como moda, gastronomía, floristerías, joyerías, pastelerías, mercerías o muebles han participado en cinco talleres intensivos para aprender a manejar esta tecnología. El objetivo: atraer más clientela y aumentar sus ventas gracias a nuevas herramientas digitales.

De los chatbots a las imágenes creadas con IA

Durante las sesiones, los comerciantes han trabajado con chatbots capaces de generar textos promocionales, imágenes para escaparates virtuales o incluso vídeos y audios personalizados. La concejala de Comercio, Silvia Ibáñez, destaca la utilidad del programa: "Hay mucha formación en inteligencia artificial, pero en este caso ha sido muy práctica. Han podido hacer todo lo que les habían enseñado: desde cómo hablarle a la IA hasta cómo crear imágenes, vídeos y audios para su comercio. El objetivo es claro: que puedan aumentar su productividad y promocionarse mejor en redes sociales".

La presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Elda, Rocío Vera, confirma que la acogida ha sido también positiva: "Hemos aprendido que la IA es muy importante a día de hoy porque nos ayuda a hacer fotos diferentes, redactar textos para redes sociales o mostrar un producto de forma más atractiva. Puedes tener una camiseta y ponerla en una modelo virtual o un collar en un busto sin necesidad de hacerlo tú misma. Es una herramienta que da muchas posibilidades".

La presidenta de los comerciantes, que en su propio negocio de ropa ya aplica la tecnología explica que "me hago una foto en el espejo con los complementos y luego le pido a la IA que sustituya el fondo por un escenario otoñal", este hecho es más atractivo para el cliente.

El comercio tradicional se reinventa

Lo que comenzó como un ciclo formativo se ha convertido en un punto de inflexión para muchos de estos negocios. Con herramientas como Gemini de Google y otras plataformas de IA generativa, los comerciantes de Elda exploran una nueva forma de llegar al consumidor, más visual, directa y adaptada a los tiempos digitales.

"Estamos en un momento en el que la innovación no es exclusiva de las grandes empresas", concluye Ibáñez. "La IA ofrece un potencial enorme y los pequeños comercios de Elda ya están demostrando que pueden aprovecharlo para seguir siendo competitivos".