Elda debatirá crear una normativa municipal para el uso de patinetes

El pleno municipal de Elda, previsto para este viernes, debatirá la creación de una ordenanza específica que regule el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en especial los patinetes eléctricos. Este medio de transporte, que en los últimos años se ha popularizado por ser una alternativa económica y sostenible frente al coche o la moto, también ha generado problemas de seguridad y convivencia en las ciudades.

En la actualidad, es la Policía Local la encargada de vigilar el cumplimiento de las normas incluidas en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial. No obstante, el grupo municipal Vox ha adelantado que presentará en la sesión plenaria una moción para que el Ayuntamiento impulse una normativa propia que unifique y actualice la legislación estatal y autonómica, adaptándola a la realidad de Elda.

El caos de los patinetes eléctricos en la Vega Baja / Tony Sevilla

La portavoz de Vox, Paqui Vicente, ha señalado que el creciente uso de estos vehículos obliga a actuar con rapidez para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la de peatones y conductores. Según ha indicado, no se puede esperar a que ocurran "accidentes graves" para tomar medidas.

La edil ha explicado que muchos vecinos han trasladado sus quejas por la circulación indebida de patinetes en aceras, en dirección prohibida y a gran velocidad, lo que provoca especial temor entre las personas mayores. En este sentido, ha defendido que los agentes necesitan herramientas más eficaces para sancionar estas infracciones y que la actualización de la ordenanza de tráfico, o la creación de una específica, es clave para lograrlo.

Nueve sanciones en cuatro meses

La Policía Local de Elda ha impuesto en los últimos cuatro meses un total de nueve sanciones a conductores de patinetes eléctricos, principalmente por conducción negligente o por carecer de la placa identificativa que es obligatoria desde el pasado 22 de enero de 2024. Además, aquellos vehículos que presentan deficiencias técnicas o que han sido manipulados están siendo inmovilizados y retirados de la circulación.

Con el fin de concienciar a los más jóvenes, los agentes de Educación Vial y el Agente Tutor de la Policía Local recuerdan en las charlas que imparten en los centros educativos la necesidad de cumplir con la normativa vigente.

Cabe recordar que hace dos años los ayuntamientos de Elda y Petrer plantearon la posibilidad de aprobar una ordenanza conjunta que regulara de manera coordinada el uso de los VMP, aunque finalmente ambos municipios optaron por regirse únicamente por la normativa de la DGT. En cambio, otras poblaciones cercanas, como Aspe, sí cuentan ya con una ordenanza municipal específica para estos vehículos.