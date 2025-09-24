El PP de Elda exige una solución definitiva al sistema de climatización de una de las bibliotecas

El PP de Elda ha vuelto a poner sobre la mesa las "deficiencias" del sistema de climatización de la Biblioteca Municipal Alberto Navarro, un problema que aseguran se arrastra desde hace casi dos décadas y que, según denuncian, convierte cada verano el uso de estas instalaciones en una tarea prácticamente imposible.

El sistema de aire acondicionado, instalado hace casi 20 años, tiene una potencia insuficiente, lo que ha provocado continuas quejas de los usuarios debido a las altas temperaturas en época estival. Pese a las reparaciones puntuales realizadas por distintos equipos de gobierno, los populares consideran que nunca se ha abordado una solución definitiva.

El portavoz del grupo, Alberto García, ha lamentado que “resulta incomprensible que año tras año se siga sin dar una respuesta eficaz a un problema conocido por todos”, recordando además que en 2018 el actual concejal de Cultura, entonces en la oposición, apoyó una iniciativa para reclamar medidas. “Siete años después, seguimos igual”, criticó.

Por su parte, Francisco Vidal, también portavoz popular, ha reclamado al equipo de gobierno que incluya en los presupuestos municipales de 2026 una partida específica para la renovación integral del sistema de climatización. “No hablamos de una reparación más, sino de una solución definitiva que garantice condiciones adecuadas para estudiantes y usuarios, además de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio”, subrayó.

El PP de Elda considera que esta actuación debe ser prioritaria, dado el papel de la biblioteca como espacio cultural y educativo de referencia en la ciudad. “La biblioteca merece contar con unas instalaciones modernas y funcionales”, concluyeron los ediles populares.