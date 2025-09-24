¿Cuáles son los secretos de la concesión del título de ciudad a Villena?
El historiador José Fernando Domene ofrecerá este jueves una charla en el salón de actos de la Casa de la Cultura
El historiador José Fernando Domene Verdú ofrecerá este jueves la conferencia "El Título de Ciudad, Motivos y Consecuencias", en la que desvelará al público los detalles de la concesión de este título a Villena el 25 de febrero de 1525.
El acto, abierto al público hasta completar aforo, tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. La ponencia será presentada por la edil delegada del V Centenario, Eva García.
Domene analizará el documento de concesión firmado por Carlos I, explicando sus cláusulas y los motivos que llevaron al monarca —también emperador Carlos V— a otorgar a Villena la categoría de ciudad. Esta exposición permitirá además profundizar en la historia local a finales del siglo XV y comienzos del XVI, un periodo clave en la configuración de los reinos de Castilla y Aragón tras la época de los Reyes Católicos.
La concejala de los actos conmemorativos del V Centenario ha destacado la importancia de esta cita: "Esta conferencia es una ocasión única para obtener una visión completa de la historia de Villena en aquel periodo, cuando la ciudad jugó un papel destacado en el devenir político y social de la península. Entender nuestra historia es la mejor manera de comprender qué somos y cómo somos en Villena: una ciudad rica en patrimonio, legado histórico y con una clara proyección de futuro como Ciudad Viva", subrayó García.
