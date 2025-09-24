¿Cuáles son los secretos de la concesión del título de ciudad a Villena?

El historiador José Fernando Domene Verdú ofrecerá este jueves la conferencia "El Título de Ciudad, Motivos y Consecuencias", en la que desvelará al público los detalles de la concesión de este título a Villena el 25 de febrero de 1525.

El acto, abierto al público hasta completar aforo, tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. La ponencia será presentada por la edil delegada del V Centenario, Eva García.

Domene analizará el documento de concesión firmado por Carlos I, explicando sus cláusulas y los motivos que llevaron al monarca —también emperador Carlos V— a otorgar a Villena la categoría de ciudad. Esta exposición permitirá además profundizar en la historia local a finales del siglo XV y comienzos del XVI, un periodo clave en la configuración de los reinos de Castilla y Aragón tras la época de los Reyes Católicos.

La concejala de los actos conmemorativos del V Centenario ha destacado la importancia de esta cita: "Esta conferencia es una ocasión única para obtener una visión completa de la historia de Villena en aquel periodo, cuando la ciudad jugó un papel destacado en el devenir político y social de la península. Entender nuestra historia es la mejor manera de comprender qué somos y cómo somos en Villena: una ciudad rica en patrimonio, legado histórico y con una clara proyección de futuro como Ciudad Viva", subrayó García.