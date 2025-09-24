Un terremoto con epicentro en Elda se deja sentir en Sax, Salinas y Elche

Un terremoto de magnitud 2.1 en la escala de Richter se registró este martes a las 23:02 horas en Elda, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) precisó que el epicentro se localizó al noroeste de la ciudad y a una profundidad de 0 kilómetros. El seísmo fue percibido por la población en diferentes localidades de la provincia, entre ellas Elda, Sax, Salinas y Elche.

En Sax, varios vecinos compartieron en redes sociales la impresión que les causó el temblor. "Se han movido paredes y suelo, ¡qué susto!", relataba uno de ellos. Otra vecina aseguraba: "Se ha movido el ventilador de techo en la calle San Sebastián".

Peligrosidad

Aunque se trató de un terremoto de baja magnitud, el episodio recuerda que la Comunidad Valenciana se encuentra en una zona de notable peligrosidad sísmica. La Vega Baja y la falla que recorre los límites entre Alicante y Valencia concentran el mayor riesgo.

Los expertos advierten de que, a muy largo plazo, podría producirse un seísmo de gran magnitud, cuya recurrencia se estima en unos 475 años.

La provincia de Alicante, en particular, registra una actividad sísmica considerable debido a la presencia de la falla de Crevillent o del Bajo Segura, responsable de numerosos movimientos de pequeña magnitud. Desde 1997, España ha registrado doce terremotos significativos, de los cuales cuatro han tenido lugar en las provincias de Alicante y Murcia.