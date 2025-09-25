El edil de Urbanismo de Villena deja de firmar licencias para fotovoltaicas: "No me siento cómodo"

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Villena, Francisco Iniesta (Los Verdes), ha confesado este jueves que desde el pasado mes de julio ha dejado de firmar licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas en el término municipal, a pesar de ser una competencia que le corresponde. Según ha explicado en rueda de prensa, tomó esta decisión porque "no se sentía cómodo".

La confesión ha llegado a raíz de una pregunta de Radio Villena sobre la planta solar que se está construyendo en el camino viejo de La Virgen, en la zona de San Bartolomé, sin contar con licencia. Iniesta ha adelantado que su renuncia a firmar permisos podría provocar "en breve" un "reajuste de competencias" dentro del equipo de gobierno, formado por el PSOE y Los Verdes. De hecho, Iniesta ha apuntado que ha pasado este testigo al concejal de Obras e Industria, Javier Martínez (PSOE), quien hamatizado a este diario que su papel se ha limitado a firmar una propuesta para llevar una planta solar a la Junta de Gobierno.

Iniesta, primer teniente de alcalde, recordaba la posición de su formación respecto a las energías renovables: "Los Verdes estamos totalmente en contra de las macroplantas, porque degradan el paisaje y la biodiversidad. Defendemos un modelo que vaya de menos a más: empezar por el autoconsumo, los tejados y los suelos ya degradados".

"Carta blanca"

El edil ha lamentado la situación en Villena, asegurando que "ni nuestras alegaciones ni los recursos han prosperado ni a nivel autonómico ni estatal", lo que, a su juicio, evidencia que "las autoridades han dado carta blanca a los proyectos fotovoltaicos bajo una supuesta transición energética que no se está gestionando de forma justa".

Respecto a la planta de San Bartolomé, ha señalado que la empresa promotora inició los trabajos amparándose en una declaración responsable de obras, un trámite que únicamente permitía realizar el vallado. Sin embargo, las obras fueron más allá. "El 11 de julio convocamos una reunión en el departamento y poco después visitamos la planta para exigir a la empresa que parara la actividad al no tener toda la documentación en regla. No lo hicieron, alegando esa declaración responsable", ha comentado.

Desde entonces, Iniesta asegura que el Ayuntamiento ha requerido en varias ocasiones a la promotora (el 6 de agosto y el 4 de septiembre, entre otras fechas) que detuviera los trabajos. Paralelamente, los servicios técnicos municipales iniciaron el expediente necesario para ordenar la paralización de la obra. Dicho expediente, según explican desde el Ayuntamiento se encuentra "en proceso de resolución" y se prevé que "quede cerrada en las próximas semanas".

Igualmente el responsable de Urbanismo ha reconocido que "no son los plazos que nos hubiesen gustado, ya que el periodo vacacional, las fiestas y la alta carga de trabajo del departamento han prolongado los trámites, pero el objetivo es restaurar la legalidad urbanística", ha concluido.