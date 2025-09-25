Elda ya huele a Fallas con la plantà del monumento oficial

La cuenta atrás para las Fallas de Elda ha entrado en su recta final con la culminación, pasada la medianoche, de la plantà del monumento oficial en la plaza del Ayuntamiento. El mundo fallero se dio cita este miércoles para arropar al artista Joaquín Rubio y a su equipo en el montaje de la Falla oficial, tras compartir una cena de hermandad que sirvió para calentar motores.

Desde primera hora de este jueves se ha iniciado también la plantà de los diez monumentos restantes de las comisiones eldenses. Durante la tarde, las Falleras Mayores de Elda y sus damas de honor, acompañadas por representantes de la corporación municipal y de la Junta Gestora de Fallas, visitarán cada uno de los distritos falleros para respaldar el intenso trabajo de las comisiones.

Cena de hermandad de las comisiones anoche en la Plaza del Ayuntamiento de Elda. / Jesus Cruces / Ayuntamiento de Elda

El calendario festero marca un viernes clave: a las 9:00 horas deberá estar finalizada la plantà en todos los barrios para dar paso a la visita del jurado, que recorrerá cada falla para valorar los monumentos. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento la lectura y entrega de premios, uno de los momentos más esperados por las comisiones.

La jornada continuará con la tradicional cabalgata del ninot, que partirá a las 20:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento rumbo a la plaza Castelar, llenando de colorido y sátira las calles de la ciudad. El viernes se cerrará con las habituales verbenas en los distritos falleros, que arrancarán a las 23:00 horas y prolongarán la fiesta hasta bien entrada la madrugada.