Elda ya huele a Fallas con la plantà del monumento oficial
Este viernes tendrá lugar la lectura y entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento
La cuenta atrás para las Fallas de Elda ha entrado en su recta final con la culminación, pasada la medianoche, de la plantà del monumento oficial en la plaza del Ayuntamiento. El mundo fallero se dio cita este miércoles para arropar al artista Joaquín Rubio y a su equipo en el montaje de la Falla oficial, tras compartir una cena de hermandad que sirvió para calentar motores.
Desde primera hora de este jueves se ha iniciado también la plantà de los diez monumentos restantes de las comisiones eldenses. Durante la tarde, las Falleras Mayores de Elda y sus damas de honor, acompañadas por representantes de la corporación municipal y de la Junta Gestora de Fallas, visitarán cada uno de los distritos falleros para respaldar el intenso trabajo de las comisiones.
El calendario festero marca un viernes clave: a las 9:00 horas deberá estar finalizada la plantà en todos los barrios para dar paso a la visita del jurado, que recorrerá cada falla para valorar los monumentos. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento la lectura y entrega de premios, uno de los momentos más esperados por las comisiones.
La jornada continuará con la tradicional cabalgata del ninot, que partirá a las 20:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento rumbo a la plaza Castelar, llenando de colorido y sátira las calles de la ciudad. El viernes se cerrará con las habituales verbenas en los distritos falleros, que arrancarán a las 23:00 horas y prolongarán la fiesta hasta bien entrada la madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales
- Lo que hizo este festero durante la Entrada de Moros y Cristianos de Villena emocionó a todo el público
- El juez absuelve a un exedil de Aspe por su contratación irregular en el Ayuntamiento de Elda
- Los regantes defenderán el trasvase del Júcar-Vinalopó frente a la demanda en el TSJ que reclama que se cierre
- Así cambia el transporte interurbano en el Vinalopó, l'Alcoià y l'Alacantí a partir del lunes
- El río Vinalopó, completamente seco a su paso por Elda