Un mono capuchino se recupera en Villena tras una operación pionera

Capitán, un mono capuchino (sapajus apella) rescatado por AAP en julio de este año, ha sido sometido a una delicada operación de urgencia después de desarrollar una parálisis en las extremidades inferiores y la cola, provocada por una grave hernia discal.

El primate fue hallado por un particular en un campo de olivos en Huelva y trasladado al centro de rescate de AAP en Villena, donde inició su proceso de rehabilitación y socialización. En su primera revisión veterinaria se le detectaron signos de enfermedad metabólica ósea, con deformaciones en los huesos del antebrazo y posibles fracturas antiguas.

Semanas después, sus cuidadores advirtieron una alarmante pérdida de movilidad: Capitán dejó de responder a los tratamientos y acabó arrastrándose sin poder trepar. Una resonancia magnética realizada en el Hospital Veterinario Anicura Valencia Sur confirmó la causa: una hernia discal entre las vértebras T14 y L1 con compresión medular severa.

Resonancia magnética al animal. / INFORMACIÓN

La única salida era una cirugía nunca antes realizada, que se sepa, en un primate de este tamaño y especie. El procedimiento, llevado a cabo en el Centro Clínico de Especialidades Veterinarias Aúna (Valencia) por el neurocirujano Alejandro Luján y su equipo, suponía un alto riesgo pero era la única opción para intentar devolverle movilidad y calidad de vida.

"Estamos enormemente agradecidos al doctor Luján y a todo su equipo por la atención y apoyo durante la operación y el postoperatorio de Capitán", señaló Sonsoles Hernández, veterinaria de AAP en España. "Somos cautelosamente optimistas sobre su capacidad de volver a caminar. La evolución podría prolongarse entre seis meses y un año, y aún debemos evaluar si podrá volver a trepar y utilizar su cola".

Mejora

Aunque los primeros días fueron críticos y sin signos de mejora, Capitán ha comenzado a mostrar avances: logra mantenerse en pie, mueve ligeramente la cola y recupera movilidad en su lado izquierdo. Además, ha ganado peso, un signo positivo en su evolución. Desde AAP, en Villena, continúan vigilando su recuperación con la esperanza de que pueda volver a disfrutar de una vida activa y digna.

La Fundación AAP dispone de dos centros de rescate y rehabilitación de primates, grandes felinos y pequeños mamíferos, albergando actualmente un total de 424 animales procedentes del mundo del espectáculo, mascotismo y tráfico ilegal, uno en Villena (Alicante), AAP Primadomus, que cuenta con 94 animales rescatados y otro en Almere (Holanda) con 330 animales.