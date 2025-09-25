Las obras en la calle de los juzgados de Elda complican la movilidad

El sindicato CSIF ha denunciado los inconvenientes que están ocasionando las obras que se llevan a cabo en la calle de acceso a los juzgados de Elda. Según la organización sindical, la situación afecta especialmente a las personas con movilidad reducida, que encuentran "grandes dificultades" para acceder al edificio judicial, así como a los vehículos policiales encargados del traslado de detenidos, que en muchos casos no pueden acceder directamente a la sede y se ven obligados a realizar el recorrido a pie, con el riesgo que ello conlleva.

La falta de aparcamiento derivada de los trabajos es otro de los problemas señalados. CSIF advierte de que numerosos ciudadanos que acuden a un juicio llegan con retraso, lo que puede provocar suspensiones de vistas y nuevas citaciones, alargando procesos que ya sufren demoras.

Otra toma del estado de los alrededores de los Juzgados de Elda. / INFORMACIÓN

Los propios trabajadores de los juzgados aseguran que tardan "casi una hora diaria" en encontrar estacionamiento por la zona.

Peatonalización

Por su parte, el Ayuntamiento de Elda ha defendido la necesidad de estas actuaciones, que forman parte del proyecto de reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana. La remodelación, enmarcada en la transformación del casco histórico, busca mejorar la accesibilidad, embellecer el centro y potenciar los espacios públicos. "Como es habitual, este tipo de obras generan molestias durante su ejecución", señalan fuentes municipales. Cabe recordar que los trabajos están planteados para una duración de nueve meses.

Para mitigar los problemas de aparcamiento, el Consistorio ha anunciado la adquisición de unos terrenos en la antigua fábrica de Emérito Maestre, próxima al Casco Antiguo, donde se habilitará un aparcamiento público y gratuito que cubrirá necesidades tanto de trabajadores como de usuarios de los juzgados y del centro histórico.