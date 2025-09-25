Robaba a transportistas en Elda con 21 años y se gastaba parte del dinero en estancos

La Policía Nacional ha detenido en Elda a un joven de 21 años, vecino de la ciudad y con antecedentes policiales, acusado de cometer seis delitos de hurto en el interior de vehículos y estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito.

El detenido aprovechaba que los transportistas dejaban sus furgonetas abiertas durante las labores de descarga y reparto para acceder al interior y sustraer dinero en efectivo y tarjetas bancarias, según fuentes cercanas a la investigación. En total, se calcula que causó un perjuicio económico de unos 3.580 euros.

Entre los objetos robados figuran 1.350 euros en efectivo y varias tarjetas de crédito, con las que llegó a realizar cargos de 58, 71 y hasta 121 euros en distintos estancos de la ciudad. Una de las víctimas detectó movimientos no autorizados en su cuenta y bloqueó la tarjeta, lo que permitió avanzar en la investigación.

El joven también intentó utilizar tarjetas sustraídas en establecimientos de El Campello, localidad donde mantiene residencia, aunque actualmente vivía en Elda.

Se movía por el centro de la ciudad

Los hechos delictivos se produjeron entre los meses de julio y principios de septiembre en las inmediaciones de la plaza Castelar y el Jardín de la Música, siempre en las mismas franjas horarias. Las cámaras de seguridad de la zona resultaron claves para identificar al sospechoso, que finalmente fue detenido en su domicilio de Elda por agentes de la Comisaría de Elda-Petrer.

El arrestado pasó a disposición judicial tras su detención y ha quedado en libertad.