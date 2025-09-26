Elda convierte sus Fallas en accesibles con vídeos en lengua de signos

Elda está en Fallas. Y por ello ha puesto en marcha una iniciativa pionera para acercar los monumentos de las distintas comisiones ubicados en los barrios a las personas sordas mediante la creación de vídeos explicativos en lengua de signos.

Cada comisión fallera cuenta este año con un cartel que muestra el boceto de la falla, instalado en un lugar visible, que incorpora un código QR.

A través de este código se accede a un vídeo alojado en el canal de YouTube del Ayuntamiento, donde se detalla en lengua de signos el contenido y la temática de cada monumento. La falla oficial, ubicada en la Plaza de la Constitución, también dispone de su propio cartel accesible.

El concejal de Bienestar Social, David Guardiola, ha destacado que el objetivo de esta medida es "garantizar que las personas sordas puedan disfrutar plenamente de las Fallas de Elda y, al mismo tiempo, visibilizar a un colectivo que necesita un plus por parte de las administraciones para que la accesibilidad sea rápida y efectiva".

Con esta acción, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por unas fiestas inclusivas, donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.