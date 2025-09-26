Novelda reforzará su programación cultural

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha mantenido una reunión de trabajo con la técnica de seguimiento de Cultura de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Marola Marco, en la que se ha abordado la colaboración que actualmente mantienen ambas instituciones y las mejoras que se pueden implementar para seguir impulsando la dinamización cultural en el municipio.

Tras el encuentro, el alcalde ha mostrado su satisfacción por una reunión en la que hemos podido trabajar sobre las diferentes posibilidades para mejorar os nexos entre ambas instituciones y las novedades culturales que presenta el circuito cultural para esta próxima temporada”. En este sentido, Martínez ha recordado que en 2023 Novelda se adhirió al Instituto Valenciano de Cultura, un paso que, según ha subrayado, “nos ha ayudado a consolidar esta legislatura como la del compromiso firme con la dinamización y la potenciación cultural del municipio”.

El alcalde de Novelda ha destacado que la estrecha colaboración con el Instituto Valenciano de Cultura “ha contribuido a mejorar nuestra oferta cultural, que está siendo todo un éxito, como demuestran los llenos registrados en todas las actividades programadas” y ha incidido en que esta programación no solo responde a la demanda de la ciudadanía de Novelda, sino que además “atrae a visitantes de localidades vecinas, lo que repercute positivamente en la economía local y convierte en rentable la inversión en cultura”.

Accesible

Por su parte, la técnica de seguimiento de Cultura de la FVMP, Marola Marco, ha asegurado que desde la federación “trabajamos para acercar la cultura de calidad a todos los municipios, con el objetivo de que la oferta cultural sea cada vez más rica, atractiva y accesible”.

Además durante el encuentro Marco ha adelantado que, como una de las principales novedades, la FVMP ha puesto en marcha una nueva webapp que reunirá la programación cultural de todos los municipios integrados en el circuito cultural, “una herramienta que permitirá al ciudadano acceder fácilmente a la oferta cultural, al tiempo que nos facilitará recoger información directa de la ciudadanía y mantener un contacto más cercano y personal”.