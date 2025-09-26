Unanimidad en Elda para exigir mejoras en el transporte universitario tras 80 incidencias en un mes

El pleno del Ayuntamiento de Elda ha aprobado este viernes por unanimidad una moción presentada por el PP para reclamar a la Generalitat la revisión y mejora del transporte universitario y de Formación Profesional. La propuesta han explicado durante la sesión llega tras un mes en el que se han registrado más de 80 incidencias en el servicio que conecta Elda con los centros educativos y universidades de la provincia, lo que ha generado numerosas quejas entre los estudiantes.

El PSOE también había registrado una moción en el mismo sentido, pero finalmente la ha retirado en el propio pleno para consensuar un texto único con el PP. El portavoz socialista, Fernando Gómez, ha explicado que durante la semana ambos grupos se habían reunido para unificar posiciones: "Aunque cada grupo tenemos un punto de vista, hemos llegado a un acuerdo en los puntos de resolución".

La concejala popular Cristina Juan ha defendido el texto recordando que desde el 30 de junio, con las modificaciones en las ayudas estatales y la adaptación autonómica, los estudiantes han perdido la gratuidad del transporte. Según ha advertido, el coste medio para un alumno que estudie en la Universidad de Alicante durante el curso 2025-2026 ascenderá a 1.380 euros, cifra que podría reducirse a 984 euros si se mantiene la actual bonificación. A esta situación económica se suman, ha dicho, "los recortes en los horarios, los retrasos continuos, la masificación de los autobuses y la falta de plazas", lo que asegura ha llevado a muchos jóvenes a recurrir al coche particular, con el consiguiente aumento del tráfico en la autovía y del impacto medioambiental.

Los populares advierten de que el coste medio para un alumno que estudie en la UA este curso ascenderá a 1.380 euros, cifra que podría reducirse a 984 euros

El portavoz de Elda Para Todas, Iñaki Pérez, ha coincidido en señalar que "82 incidencias en un mes no es lógico" y ha reclamado a la Generalitat un mayor control en la gestión de los contratos y en las licitaciones para garantizar un servicio público de calidad que incentive el uso del autobús frente al vehículo privado.

Desde Vox, su portavoz Paqui Vicente ha criticado la situación y ha calificado de "incomprensible" que socialistas y populares se pidan entre sí lo que, en su opinión, pueden resolver directamente desde los gobiernos que dirigen. "El PSOE, que gobierna en el Ayuntamiento, debería ir a Valencia a explicar el problema, y el PP, que gobierna en la Generalitat, solo tiene que levantar el teléfono y pedir al conseller que lo solucione", ha reprochado.

Pendientes de una reunión

En respuesta, Fernando Gómez ha aclarado que la reunión con la Generalitat ya está solicitada y que durante la semana también se han reunido con la empresa de transporte concesionaria del servicio. "Es únicamente la Generalitat quien establece precios, horarios y paradas, y acaban de firmar un contrato para los próximos años. El Consell debe revisarlo para garantizar que los estudiantes lleguen a la universidad con fiabilidad", ha puntualizado.

El portavoz popular Paco Sánchez, por su parte, ha destacado el valor del acuerdo alcanzado y ha señalado que "llegar a un consenso supone también ceder, y eso es la política. PSOE y PP en Elda tenemos la obligación de alcanzar más acuerdos, sobre todo siendo las dos fuerzas más votadas en la ciudad".

Pacto

El acuerdo aprobado en el pleno recoge la exigencia a la Generalitat de que revise y corrija con urgencia el servicio universitario para garantizar la puntualidad, la fiabilidad y la restitución de paradas eliminadas, además de asegurar que ningún estudiante se quede sin plaza.

Asimismo, se pide la implantación de rutas de transporte más eficaces y económicas, la mejora de las becas municipales para paliar los costes que soportan las familias, y la continuidad y refuerzo de las bonificaciones al transporte público más allá de diciembre de 2025. La moción, que también será remitida a la Diputación de Alicante y al Ministerio competente, plantea además la posibilidad de que la institución provincial colabore en la financiación de estas ayudas para ofrecer un mayor alivio económico a los estudiantes.

Patinetes

Igualmente, también se ha debatido la creación de una normativa municipal para regular el uso de patinetes eléctricos, moción que ha sido presentada por Vox y secundada por el PP. Pero no ha salido adelante por el voto en contra del equipo de gobierno (PSOE, Elda Para Todas), quien viene defendiendo que estos vehículos se rigen en la ciudad por el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial.