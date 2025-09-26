Un vecino de Petrer escribe un libro tras ocho años con cáncer: "Ha sido una liberación"

Ocho años y medio conviviendo con un diagnóstico que cambia la vida. Ocho años y medio de hospitales, tratamientos, incertidumbres… pero también de aprendizaje y de ganas de seguir. De todo ello ha nacido "Tú, yo y mis ganas de vivir", el libro en el que Salvador Varela Martínez, vecino de Petrer, ha decidido poner por escrito su experiencia como paciente oncológico.

La obra se presentará el próximo viernes 3 de octubre, a las 20 horas, en el Centro Cultural de Petrer, en un acto que promete ser tan emotivo como inspirador.

"En casa el cáncer era un tema tabú"

"Desde que me diagnosticaron en marzo de 2017 tuve claro que había que darle visibilidad a la enfermedad", confiesa Salvador, que recuerda cómo en su propia familia el cáncer siempre se vivió "como un tabú, algo de lo que apenas se hablaba". Frente a ese silencio, él apostó desde el principio por la palabra: primero con publicaciones periódicas en redes sociales y, ahora, con un libro que describe como "una liberación".

Un apoyo para otros pacientes

Aunque insiste en que no lo concibió como un manual de autoayuda, Varela cree que su testimonio puede servir de apoyo a otros enfermos y a los familiares que caminan junto a ellos. "Tú, yo y mis ganas de vivir" es, en definitiva, un viaje íntimo hacia lo más humano de la enfermedad: el miedo, la esperanza, la resiliencia y la certeza de que la vida merece ser contada incluso en sus momentos más difíciles.

Cartel de la presentación del libro. / INFORMACIÓN

En la presentación, el concejal de Cultura, Fernando Portillo, acompañó al autor y subrayó el valor de su iniciativa. "Lo que ha hecho Salvador es un acto muy valiente, muy maduro, en el sentido de tener muy clara la situación que tiene y la fortaleza mental con la que lo está afrontando", destacó.

Salvador recuerda que, desde su ejemplo, que incluso frente al cáncer siempre cabe hablar de ganas de vivir.