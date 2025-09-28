Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda despide un año más las Fallas con la Cremà

Un bombero controlando el fuego en la Fiesta del Fuego de Elda

Un bombero controlando el fuego en la Fiesta del Fuego de Elda / J. Cruces / Ayuntamiento de Elda

Sara Rodríguez

Elda cerró este domingo una nueva edición de su Fiesta del Fuego. Con la tradicional Cremà, la ciudad dijo adiós a las Fallas que, durante estos últimos días, llenaron de color los distintos barrios con sus monumentos.

El alcalde Rubén Alfaro, junto a las falleras mayores y la presidenta de la Junta Gestora de Fallas

El alcalde Rubén Alfaro, junto a las falleras mayores y la presidenta de la Junta Gestora de Fallas / J. Cruces / Ayuntamiento de Elda

Entre la emoción de las falleras mayores y sus damas de honor, las cenizas de los monumentos, tanto del oficial como de las distintas comisiones, se consumieron, dando paso a los sueños y preparativos para el próximo año. En esta edición, la falla José Antonio «Las 300» y Fraternidad se llevaron el primer premio a mejor monumento adulto e infantil, respectivamente.

