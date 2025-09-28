Elda despide un año más las Fallas con la Cremà

Elda cerró este domingo una nueva edición de su Fiesta del Fuego. Con la tradicional Cremà, la ciudad dijo adiós a las Fallas que, durante estos últimos días, llenaron de color los distintos barrios con sus monumentos.

El alcalde Rubén Alfaro, junto a las falleras mayores y la presidenta de la Junta Gestora de Fallas / J. Cruces / Ayuntamiento de Elda

Entre la emoción de las falleras mayores y sus damas de honor, las cenizas de los monumentos, tanto del oficial como de las distintas comisiones, se consumieron, dando paso a los sueños y preparativos para el próximo año. En esta edición, la falla José Antonio «Las 300» y Fraternidad se llevaron el primer premio a mejor monumento adulto e infantil, respectivamente.