Elda suspende las clases este lunes ante el aviso naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Elda ha decidido suspender las clases este lunes en todos los centros educativos de la ciudad, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) declare la alerta naranja por fuertes lluvias en el interior y litoral norte de la provincia para la jornada de mañana.

La medida ha sido acordada esta tarde durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), en la que se ha analizado la situación meteorológica y los riesgos asociados. El objetivo, según han explicado fuentes municipales, es garantizar la seguridad y evitar problemas de movilidad tanto para el alumnado como para el profesorado.

Además de la suspensión de la actividad lectiva, el Consistorio ha decretado el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas municipales como medida preventiva.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la evolución del episodio de lluvias intensas previsto para las próximas horas.

Sin universidad en Alcoy

La Universitat Politècnica de València (UPV) también ha anunciado este domingo la suspensión de toda la actividad académica presencial el lunes en sus tres campus -València, Gandia y Alcoy- debido a la situación meteorológica.

Un día de lluvía en el CEIP Pintor Sorolla de Elda. / AXEL ALVAREZ

Mientras que en València, el Ayuntamiento ha activado el protocolo de emergencia por alerta roja en toda la provincia, también decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias. Como medida preventiva, se ha suspendido la actividad lectiva en todos los colegios de la ciudad, incluidos los situados en las Pedanías Sur, zonas especialmente vulnerables tras los episodios de la dana de octubre de 2024, así como en áreas catalogadas como inundables.