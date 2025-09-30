Un juzgado procesa a un exdirector de carreteras del Botànic por las obras de dos rotondas en Monforte

Un juzgado de Novelda ha procesado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a un exdirector de carreteras de la Generalitat Valenciana en la etapa del Botànic, Enrique del Río, por irregularidades en la construcción de dos rotondas en Monforte del Cid. El proyecto se financió con fondos públicos, a pesar de que su construcción correspondía a una agrupación urbanística privada en la que él y su familia tenían intereses económicos directos. Las dos rotondas contaron con un importe de un millón de euros de presupuesto y que tendría que haber desarrollado el urbanizador del plan urbanístico. El Ministerio Público considera que los hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juzgado ha acordado también el sobreseimiento de la causa para la que fuera alcaldesa de Monforte, María Dolores Berenguer; así como el que fuera concejal de Urbanismo, Ángel Gutiérrez Guillén, ambos de Esquerra Unida, al no ver acreditada su participación en las irregularidades. Una petición también planteada por el Ministerio Público.

Las obras bajo sospecha se encuentran en el sector urbanístico denominado UZI-1, un plan aprobado en 2005 y para la que se nombró como agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico Polígono Las Norias. El convenio firmado con el Ayuntamiento establecía que esta agrupación debía costear dos rotondas para mejorar la conexión de la autovía con el caso urbano del municipio. El problema llegó cuando un juzgado anuló en 2014 el plan de desarrollo del sector colindante, el UZE-1, que también debía ejecutar accesos, circunstancias que suponía que las cargas de las obras de las rotondas recaía en Las Norias. La Fiscalía denunciaba que en su doble condición de propietario del suelo y de funcionario solicitó al Ayuntamiento y a la Generalitat que las rotondas no fueran ejecutadas por la agrupación, alegando motivos de seguridad vial. Entre 2017 y 2018, la Conselleria de Obras Públicas asumió el proyecto y el urbanizador fue exonerado de estos costes. La Fiscalía planteaba que con estos trabajos la Generalitat asumió con dinero público unas obras que correspondían a una entidad privada. Trámites en los que el funcionario obvió intencionadamente su deber de abstención y movido por intereses personales.

Sobreseimientos

La Fiscalía había pedido también el sobreseimiento para la anterior alcaldesa, María Dolores Berenguer, que estaba defendida por el abogado José Luis Romero. Aunque el fiscal señala que la exoneración de las obras fue injusta, los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento durante su mandato formaron parte de los trámites ordinarios de planeamiento y de ordenación. “Aunque el acuerdo plenario podía considerarse injusto y arbitrario, no existen elementos que permitan inferir que los representantes municipales que intervinieron tuvieran conocimiento de la ilegalidad del acuerdo”, argumenta. En este sentido, recuerda que la razón esgrimida era que el sector quedaría sin salida directa a la CV-825.

La pareja sentimental de la alcaldesa fue contratado en una de las empresas con terrenos en el sector urbanístico, motivo por el que también fue investigado. El fiscal incide en que si bien la contratación se produjo en junio de 2020 cuando se ultimaba el convenio de colaboración para la construcción de las rotondas. La investigación no ha considerado acreditado que se produjera perjuicio alguno para el Ayuntamiento, así como que la alcaldesa hiciera prevalecer los intereses de la empresa.

El juzgado también ha hecho un ofrecimiento de acciones a la Generalitat para que se persone como acusación particular y exprese si reclama por los eventuales perjuicios sufridos.