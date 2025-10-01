Aspe crea una brigada policial antiokupas

El Ayuntamiento de Aspe ha puesto en marcha una brigada antiokupa formada por agentes de la Policía Local con el objetivo de frenar la ocupación ilegal de viviendas en el municipio. La iniciativa, pionera en la comarca del Medio Vinalopó, combina labores de prevención con actuaciones directas en los casos en los que la ocupación ya se ha consolidado.

El jefe de la Policía Local, José Antonio Bernal, explica que la clave está en anticiparse. "Antes de que una vivienda pueda ser ocupada, tratamos de actuar. Facilitamos a los propietarios medidas como cerramientos y puertas antiokupas, y en los casos de pisos vacíos procedemos a tapiarlos. Llevamos un registro de las viviendas con riesgo y trabajamos con los vecinos para que nos avisen si detectan movimientos sospechosos", señala.

Cuando la ocupación ya se ha producido, la brigada interviene con dispositivos de entre seis y ocho agentes. Según detalla Bernal, se planifica la entrada, se precinta la vivienda y, una vez desalojada, se mantienen labores de vigilancia para evitar reocupaciones. "Si vuelven a entrar, estarían desobedeciendo una orden judicial. Hasta ahora hemos precintado una decena de viviendas", añade.

El dispositivo también actúa contra los enganches ilegales de suministros. "Cuando detectamos conexiones irregulares denunciamos y solicitamos a la empresa suministradora el corte inmediato", apunta el jefe policial.

Ley del alquiler

Por su parte, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, subraya la importancia de estas actuaciones, que ya han permitido realizar cuatro desokupaciones entre julio y agosto sin que se produjera violencia. "La brigada actúa con eficacia, pero el problema de fondo es que la ley del alquiler dificulta que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado, porque muchos se sienten desprotegidos ante posibles impagos y temen no poder recuperar su casa", afirma.

Puerto también pone el acento en la dificultad legal que supone el empadronamiento. "La normativa obliga a empadronar a cualquier persona que resida en una vivienda, lo que genera ciertos derechos dentro del municipio. En Aspe hemos decidido no empadronar a los okupas en el Ayuntamiento", explica.

La brigada antiokupa de Aspe combina, así, la prevención en viviendas vacías, la intermediación con propietarios y ocupantes y la intervención en situaciones de conflicto, siempre dentro del marco legal vigente. En los casos en los que hay menores implicados, el Ayuntamiento asegura que da cuenta a la Fiscalía de Menores para que valore la situación.