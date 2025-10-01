La exalcaldesa de Monforte tras ser exonerada por el caso de las rotondas: "Siempre velamos por el interés general"

"El Ayuntamiento siempre ha actuado en defensa del interés general. Sabía que la verdad acabaría abriéndose paso". Con estas palabras ha recibido la exalcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer (EU), que se haya archivado para ella la causa por la construcción con dinero del Consell de dos rotondas en un PAI del municipio que correspondían ejectutar al urbanizador. Por estos hechos solo se va a llevar al banquillo a un exdirector de Carreteras de la Generalitat en la provincia de Alicante en tiempos del Botànic, Enrique del Río, porque, según la denuncia de la Fiscalía, el proyecto se ejecutó en terrenos donde la familia del funcionario tenía intereses. Las obras tuvieron un presupuesto cercano un millón de euros.

La investigación se ha cerrado. a instancias del fiscal Anticorrupción, para la exalcaldesa, para su marido, para el que fuera concejal de Urbanismo y para un técnico municipal. Las pesquisas no han encontrado indicios de que estos cuatro participaran en las irregularidades. Los políticos exonerados, tras conocerse la decisión del juzgado, celebraron la decisión y recordaron que detrás de todas estas denuncias está el conflicto que tuvieron cuando estaban en el equipo de gobierno con el que fuera secretario del Ayuntamiento, Santiago de Munck.

Como publicó este diario, el plan investigado se aprobó en 2005 con la Agrupación de Interés Urbanístico Polígono Las Norias como agente urbanizador. El problema se planteó cuando en 2014 un juzgado de Alicante anuló el plan de desarrollo del sector colindante, que también debía ejecutar los accesos, circunstancias que obligaba a dejar la totalidad de las cargas de las obras solo en uno de los urbanizadores, donde tenía intereses el exdirector general investigado.

La Fiscalía consideraba que en su doble condición de urbanizador del suelo y de funcionario solicitó en 2017 al Ayuntamiento y a la Generalitat que las obras fueran asumidas con fondos públicos, alegando motivos de seguridad vial. Si bien el fiscal considera un acuerdo injusto que la Generalitat sufragara las obras, en cambio, no ve que desde el Ayuntamiento se hubiera incurrido una actuación delictiva. El Ministerio Público valora que no consta que los responsables municipales conocieran las presuntas irregularidades. Todos los informes apuntaban a que el sector se quedaría sin salida directa a la carretera, si no se acometían las rotondas. Y evitar esta situación fue el objetivo de sus gestiones.

En el caso de la exalcaldesa, inicialmente se la había denunciado porque su marido trabajaba para una de las empresas afectadas por la actuación urbanística. La investigación, que ha estado abierta durante tres años, no ha visto indicios de que la exregidora participara en la negociación del convenio, ni que tratara de hacer prevalecer los intereses de la mercantil. Tanto ella como su marido fueron investigados y la causa se ha cerrado para ambos, que estaban defendidos por los abogados José Luis Romero y Mateo Bas, respectivamente.

"Campaña de acoso y derribo"

"Ha sido una verdadera campaña de acoso y derribo", ha asegurado a este diario Berenguer, que aseguró que De Munck había presentado en su día varias denuncias y querellas contra ella que han acabado archivadas. "Siempre he ido con la verdad por delante y en cada una de mis comparecencias en el juzgado he dado explicaciones de todo y a todas las partes. No se ha puesto nunca por encima del interés del pueblo a ninguna empresa, ni a ningún particular", subrayó. Sobre el hecho de que la causa haya continuado para un ex alto cargo de la Generalitat, Berenguer señaló que no tenía nada que opinar salvo que "respeto la decisión del fiscal. Estoy convencida de que se hará Justicia".

La exalcaldesa señaló que "el grado de escrutinio al que nos hemos visto sometidos tanto mi marido como yo, sin que hayamos hecho nada, pesó a la hora de decidir que no me volvería a presentar. Hoy estoy totalmente fuera de la política, pero es una gran noticia que esta denuncia se haya cerrado". La causa se inició por una denuncia del secretario del Ayuntamiento, que ya presentó otras querellas contra la exalcaldesa. Una de ellas por acoso laboral contra él, así como otras por decisiones relativas a nombramiento de personal del Ayuntamiento. Entre los asuntos por los que ha sido denunciada hay una por una herencia que recibió su madre.

El que fuera concejal de Urbanismo durante aquellos, Ángel Gutiérrez, aseguró que estaba muy contento con la decisión judicial. "Sabíamos que no habíamos hecho nada ilegal. Pero en un proceso como este nunca sabes cómo puedes salir", aseguró. Gutiérrez recalcó que en todo momento se había actuado por el bien del pueblo y que se habían realizado accesos provisionales para no dejar incomunicada a esa zona. El exedil también vinculó la denuncia con la "campaña de acoso y derribo" que el exsecretario municipal hizo contra ellos.

La querella contra el secretario

Desde el Ayuntamiento durante la etapa de Berenguer en la Alcaldía se cesó a Santiago de Munck como secretario municipal y se presentó una querella por presuntas irregularidades cometidas durante su nombramiento. En este proceso, acabaron acusados el propio De Munck y la exalcaldesa del PP, Antonia Cervera, por presunta prevaricación. La Audiencia Provincial de Alicante les absolvió a ambos porque consideraba que las irregularidades denunciadas no tenían entidad suficiente para ser consideradas delictivas.