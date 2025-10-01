El paso de la etóloga Jane Goodall por la provincia de Alicante

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) por causas naturales. Así lo confirmó este miércoles el Instituto Jane Goodall a través de un comunicado en redes sociales. La relación de Goodall con la provincia de Alicante tuvo un capítulo muy especial en Villena, donde a los pies de la Sierra de Salinas se levanta el centro de rescate de animales AAP Primadomus, del que fue nombrada madrina de los primates.

La primatóloga, que a los 23 años abandonó la metrópoli británica para convivir en Tanzania con chimpancés salvajes y revolucionar el estudio de la especie, visitó el complejo en dos ocasiones.

Su primera visita fue el 11 de mayo de 2009, antes incluso de la inauguración oficial del centro. Aquel día se mostró entusiasmada con el proyecto y subrayó que permitiría "abrir los ojos a la naturaleza" y sensibilizar especialmente a los más jóvenes. Sobre su experiencia tras décadas estudiando a los chimpancés, recalcó que "cada animal es diferente y se comporta de manera diferente, como los que llegarán en breve a Villena".

Goodall también se dirigió a quienes entonces se oponían al proyecto, asegurando que "no han recibido la información correcta". Insistió en que AAP Primadomus era un centro respetuoso con el medio ambiente, que atraería visitantes y no generaría conflictos con los animales. Ese mismo día, la alcaldesa de Villena, Celia Lledó (PP), le entregó una réplica de uno de los brazaletes del Tesoro de Villena como obsequio.

La jornada tuvo un broche académico: la Universidad de Alicante (UA) le otorgó el título de Doctora Honoris Causa, en un acto en el que recordó a su madre, que nunca se rió de su sueño de ir a África a estudiar animales pese a las dificultades de la época: una Europa en guerra, África como un continente lejano y peligroso y el hecho de que "era del género equivocado, porque en esa época las mujeres no volaban allí a por sus sueños".

Inauguración

Pocos meses después, el 24 de noviembre de 2009, el centro de AAP Primadomus abrió oficialmente sus puertas en un recinto de 20 hectáreas en la Sierra de Salinas, entre Alicante, Murcia y Albacete. En la inauguración, Goodall volvió a estar presente como madrina y reiteró un mensaje que la acompañó toda su vida: el ser humano "no está apartado del reino animal, sino que forma parte de él".

La relación con la provincia se reforzó en 2010, cuando la Universidad de Alicante y el Instituto Jane Goodall España firmaron un convenio para crear la Cátedra Jane Goodall, la primera en la institución dedicada al desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Un mono capuchino se recupera en un centro de rescate de Villena tras sufrir una parálisis / Europa Press

En 2016 volvió a ser invitada a Villena con motivo de la inauguración del área de felinos en AAP Primadomus, de la que es madrina la Reina emérita Sofía. Sin embargo, la etóloga no pudo acudir por motivos de agenda, según han explicado desde el centro a INFORMACIÓN.

El vínculo de Goodall con la provincia se refleja también en Cocentaina, donde un mural en el paseo del Comtat rinde homenaje a siete grandes mujeres, entre ellas la primatóloga británica, junto a Clara Campoamor, Gloria Fuertes, María Zambrano o Malala Yousafzai. La obra fue realizada por el artista Miguel Carlos Montesinos.

Dos centros de rescate

Hoy, el centro de Villena acoge 94 animales rescatados, dentro de los 424 que la fundación holandesa AAP protege entre sus dos sedes en Europa (la otra en Almere, Países Bajos). Son animales procedentes del tráfico ilegal, el espectáculo o el mascotismo, un trabajo que Goodall siempre consideró fundamental.

Y es que ya en 2009, durante su investidura en la Universidad de Alicante, lanzó un mensaje que hoy cobra más fuerza que nunca: aunque el ser humano ha dañado el planeta, "sería un error creer que no podemos hacer nada".