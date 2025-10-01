Adiós a las grietas de la CV-840 a su paso por Novelda y La Romana

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado las obras de mejora del firme en un tramo de la carretera CV-840, a su paso por los términos municipales de Novelda y La Romana. La inversión asciende a 570.000 euros y tiene como objetivo recuperar la seguridad y la comodidad de la vía, muy deteriorada por el tráfico intenso de vehículos pesados.

La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha explicado que los trabajos se enmarcan en el plan de conservación y adecuación de la red autonómica y que responden a "la necesidad de adecuar un pavimento muy degradado, debido al elevado tránsito de camiones vinculados a la actividad de las canteras de la zona".

Así está quedando la carretera. / INFORMACIÓN

El tramo soporta una media diaria de 4.411 vehículos, de los cuales más del 14 % corresponde a tráfico pesado. Este uso intensivo ha provocado un deterioro progresivo con grietas longitudinales y transversales, pérdida de áridos e irregularidades en la superficie, lo que se traduce en una conducción incómoda y menos segura para los usuarios.

Duración de los trabajos

La actuación consiste en reforzar la capa de firme existente mediante la extensión de una nueva capa de hormigón bituminoso de seis centímetros de espesor medio, previa ejecución de los fresados necesarios. La duración prevista de los trabajos es de un mes.

En cuanto a la circulación, la Conselleria ha confirmado a este diario que la carretera comarcal no se cerrará en ningún momento, aunque sí será necesario cortar de forma puntual uno de los carriles en función del avance de las obras.