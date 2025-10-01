Novelda reorganiza las áreas municipales huérfanas tras la dimisión de su portavoz

El alcalde de Novelda, Fran Martínez (PSOE), ha anunciado una reestructuración parcial del organigrama municipal para garantizar la continuidad en la gestión tras la dimisión, la pasada semana, del portavoz del equipo de gobierno y concejal Lluís Deltell (PSOE), quien renunció a su acta por motivos personales.

La redistribución de competencias cubrirá de forma provisional las áreas que habían quedado vacantes hasta que tome posesión Lourdes Abad, siguiente en la lista y futura incorporación al pleno. El objetivo, según ha subrayado el primer edil, es "mantener el normal funcionamiento de las concejalías y dar continuidad al trabajo del gobierno municipal".

El alcalde de Novelda, Fran Martínez. / INFORMACIÓN

En esta nueva reorganización, la concejala de Hacienda, Organización y Calidad y Ordenanzas Municipales, Ana Sabater, asume también el área de Contratación. Por su parte, Isabel Miralles, responsable de Urbanismo, Agenda Urbana y Movilidad y Gestión del Patrimonio, amplía sus competencias con las concejalías de Actividades Económicas y Relaciones Institucionales. Además, el edil de Agricultura, Ximo Mira, recupera la delegación de Sectores Productivos, un área que ya gestionó en la legislatura anterior.

El primer edil asume competencias

Hasta la incorporación de Abad, será el propio alcalde quien mantenga bajo su responsabilidad las áreas de Modernización, Emprendimiento y Normalización Lingüística, todas ellas hasta ahora en manos de Deltell.

Martínez ha defendido que esta reorganización interna "garantiza la eficacia en la gestión municipal y refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la ciudadanía de Novelda".