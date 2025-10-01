Una pelea entre familias en Petrer se salda con seis heridos, dos de ellos policías

Dos agentes de la Policía Local de Petrer resultaron heridos y cuatro personas sufrieron lesiones leves tras una reyerta que se produjo en la calle Pío Baroja, según ha informado la Policía Local.

En el altercado, que implicó a cinco adultos pertenecientes a dos familias, llegaron a utilizarse una señal de tráfico y piedras.

Como consecuencia de los forcejeos, los dos agentes presentaban lesiones en los dedos de una mano, según ha podido saber este diario. Además, cuatro de los participantes necesitaron asistencia sanitaria por heridas de distinta consideración. Todos los implicados interpusieron denuncias entre sí, según la Policía.

Investigación

La intervención de la Policía Local de Petrer, con refuerzo de agentes de Elda, permitió controlar la situación y evitar que el conflicto derivara en enfrentamientos de mayor gravedad. Durante las actuaciones, los agentes practicaron las diligencias pertinentes y trasladaron a una de las personas implicadas a otro domicilio para separar a las partes.

Un agente de la Policía Local de Petrer durante un servicio de vigilancia nocturna. / INFORMACIÓN

Según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes cercanas al caso, el conflicto tendría su origen en problemas familiares relacionados con la convivencia entre dos miembros de las dos familias implicadas. Las mismas fuentes señalan que en el centro del conflicto habría una menor acogida temporalmente por la familia de su pareja.

Las diligencias siguen abiertas mientras la Policía recaba testimonios y pruebas para aclarar las circunstancias que originaron la pelea y determinar posibles responsabilidades.