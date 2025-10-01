El sindicato de Policía Local de Sax vuelve a denunciar la "fuga" de agentes
SPPLB asegura que en los últimos meses se han marchado seis efectivos a trabajar a otros municipios por la "brecha retributiva"
El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha vuelto a alertar sobre la situación que atraviesa la Policía Local de Sax, donde en apenas unos meses seis agentes han solicitado traslado hacia otros municipios con mejores condiciones laborales y salariales.
Según el sindicato, esta tendencia no es nueva, pero se ha intensificado en el último año debido a la "brecha retributiva" respecto a localidades cercanas, que puede llegar a ser de entre 350 y 700 euros mensuales menos para los agentes de Sax. Esto convierte a la plantilla en la peor remunerada del grupo de funcionarios C1 dentro del propio Ayuntamiento.
El sindicato lamenta también el tiempo que "se pierde" en formar a efectivos que después se van
Actualmente, el cuerpo policial se sostiene con apenas cinco agentes de carrera, lo que genera, según el SPPLB, una carga de trabajo "desproporcionada" y obliga a los funcionarios a formar de manera reiterada a nuevos efectivos que, al poco tiempo, también acaban marchándose.
Un servicio "inestable"
La organización sindical señala que esta situación "compromete seriamente" la consolidación de un servicio policial estable y cercano a la ciudadanía, afectando a la seguridad, al control del tráfico y a la convivencia vecinal.
Durante el último pleno, el debate sobre otro asunto acabó derivando en la situación de la Policía Local, quedando en evidencia, según el SPPLB, las contradicciones del equipo de gobierno. El sindicato considera que no existe una estrategia clara ni un compromiso real para revertir el problema, y lamenta que incluso las medidas provisionales planteadas para aliviar la falta de personal sigan sin aplicarse. "Cada día la plantilla se encuentra en peor situación que el día anterior", concluye el sindicato.
