El sindicato de Policía Local de Sax vuelve a denunciar la "fuga" de agentes

El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha vuelto a alertar sobre la situación que atraviesa la Policía Local de Sax, donde en apenas unos meses seis agentes han solicitado traslado hacia otros municipios con mejores condiciones laborales y salariales.

Según el sindicato, esta tendencia no es nueva, pero se ha intensificado en el último año debido a la "brecha retributiva" respecto a localidades cercanas, que puede llegar a ser de entre 350 y 700 euros mensuales menos para los agentes de Sax. Esto convierte a la plantilla en la peor remunerada del grupo de funcionarios C1 dentro del propio Ayuntamiento.

El sindicato lamenta el tiempo que "se pierde" en formar a efectivos que terminan marchándose a otros destinos

Actualmente, el cuerpo policial se sostiene con apenas cinco agentes de carrera, lo que genera, según el SPPLB, una carga de trabajo "desproporcionada" y obliga a los funcionarios a formar de manera reiterada a nuevos efectivos que, al poco tiempo, también acaban marchándose.

Un servicio "inestable"

La organización sindical señala que esta situación "compromete seriamente" la consolidación de un servicio policial estable y cercano a la ciudadanía, afectando a la seguridad, al control del tráfico y a la convivencia vecinal.

Durante el último pleno, el debate sobre otro asunto acabó derivando en la situación de la Policía Local, quedando en evidencia, según el SPPLB, las contradicciones del equipo de gobierno. El sindicato considera que no existe una estrategia clara ni un compromiso real para revertir el problema, y lamenta que incluso las medidas provisionales planteadas para aliviar la falta de personal sigan sin aplicarse. "Cada día la plantilla se encuentra en peor situación que el día anterior", concluye el sindicato.

Proceso selectivo

Por su parte, el concejal de Seguridad, Juan Rico, ha asegurado a este diario que desde el Ayuntamiento son "plenamente conscientes" de la situación y están "realizando todas las gestiones necesarias para solucionarla de forma definitiva". Rico ha querido además reconocer "la profesionalidad y el esfuerzo de la Jefatura y de los agentes, que continúan trabajando con total dedicación para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Sax".

"Estamos realizando todas las gestiones necesarias para dar una solución definitiva" Juan Rico — Concejal de Seguridad

El edil destacó que ya está en marcha un proceso selectivo público para cubrir nueve plazas de policía, y ha subrayado que "la mayoría de plazas están actualmente cubiertas por personal interno y funcionarios de carrera, lo que garantiza la continuidad del servicio".

En este sentido, confía en que "una vez finalizado este proceso en breve, se habrá dado un paso decisivo para retener el talento y acabar con la ‘fuga’ de agentes a la que se refiere el sindicato".