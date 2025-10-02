Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

La Agencia Tributaria ha hecho públicos los datos de la Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por municipios del año 2023. Estos resultados nos han servido para conocer los pueblos más ricos y más pobres de nuestro país según las tributaciones de sus habitantes.

Si realizamos un análisis nacional, las localidades más ricas están en Madrid y Barcelona. La más adinerada es la madrileña Pozuelo de Alarcón con una renta media de 88.011 euros, seguida de Boadilla del Monte (también en Madrid) que tiene unos ingresos medios de 70.869 euros. En este listado destaca el octavo puesto que ocupa un pequeño pueblo de Alicante: Aigües.

Este municipio de menos de 1.200 habitantes de la comarca de l’Alacantí tiene una renta media de 60.883 euros, lo que contrasta con sus ingresos del ejercicio anterior donde ocupaba el puesto 877 y sumaba 27.247 euros de renta. Aigües es el la localidad más rica de la Comunidad Valenciana, al que le siguen Rocafort (55.901 euros de renta media), Corbera (52.160 euros), Godella (45.318 euros) y Bétera (43.485 euros).

En la provincia de Alicante los municipios donde sus habitantes declaran más ingresos son Sant Joan d’Alacant (31.904 euros) y El Campello (31.700 euros), cifras que son casi la mitad de lo que se ingresa en Aigües. A continuación están Mutxamel (30.867 euros), Finestrat (30.480 euros), Alicante (30.218 euros), Xàbia (29.976 euros), Banyeres de Mariola (29.429 euros), Dénia (28.140 euros) y Altea (27.618 euros).

Los pueblos más pobres de la provincia de Alicante

Si le damos la vuelta a la tabla de la Agencia Tributaria también podemos conocer qué pueblos de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana son los más pobres. Así pues, el municipio de la comunidad con menor renta por habitante en términos de IRPF es el valenciano Venta del Moro con 17.861 euros.

Le sigue el pueblo más pobre de la provincia de Alicante, Hondón de los Frailes, en los que se tributa una media de 18.806 euros. Estos son los 10 municipios alicantinos que menos ingresos tienen:

Hondón de los Frailes: 18.806 euros San Fulgencio: 20.120 euros La Romana: 20.281 euros Algorfa: 20.370 euros Formentera del Segura: 20.377 euros Rafal: 21.065 euros Redován: 21.116 euros Dolores: 21.527 euros Catral: 21.266 euros Granja de Rocamora: 21.289 euros

La primera gran ciudad de la provincia de Alicante que encontramos en la parte baja de la tabla es Elda. La capital del Medio Vinalopó aparece en el puesto número 15 por la cola con una renta media anual de 21.832 euros.