La Policía Nacional de Elda-Petrer celebra el día de los Santos Ángeles Custodios

Se han entregado cuatro condecoraciones y seis diplomas

La Policía Nacional de Elda-Petrer celebran el día de su patrón.

La Policía Nacional de Elda-Petrer celebran el día de su patrón. / jesús cruces

El Cuerpo de la Policía Nacional de Elda y Petrer conmemoró este jueves la festividad de los Santos Ángeles Custodios con una misa en la Iglesia de Santa Ana y un acto de entrega de distinciones en el Museo del Calzado.

Durante la ceremonia, la Comisaría de Elda-Petrer entregó la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a los agentes Miguel Ángel Rubio García, Óscar López García, Santiago Benito Vicente y José Antonio García Martínez.

Asimismo, se otorgaron diplomas corporativos al intendente de la Policía Local de Petrer, Fermín Bonet Fernández; a los policías locales de Elda Juan José Martínez Escribano y Miguel Guardiola Rivera; al jefe de seguridad del Hospital General de Elda, Miguel Hernández Justamante; al empresario Francisco José Matarredona Carbonell; y al ciudadano Carlos Javier Bonete Andreu.

La celebración contó con la presencia del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; del Comisario Jefe de la Policía Nacional de Elda-Petrer, Manuel Nieto; así como de los concejales de Seguridad Ciudadana de Elda y Petrer, Silvia Ibáñez y Fernando Díaz, respectivamente. También asistieron el Comisario Principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla, y el Intendente Jefe de la Policía Local de Petrer, Fermín Bonet, junto a representantes de las corporaciones municipales, de la Guardia Civil, Ejército, Bomberos, Protección Civil y del Hospital General de Elda, así como destacadas figuras de la sociedad civil.

