Los nanos de Petrer recuperan su esplendor tras tres décadas de uso
Un trabajo artesanal devuelve a los personajes la frescura perdida con el paso de los años
Han bailado, han reído y han acompañado a varias generaciones en las Fiestas Patronales de Petrer. Bajo el sol, entre la música de las bandas y las risas de los más pequeños, los nanos han recorrido una y otra vez las calles del municipio, convirtiéndose en uno de los símbolos más entrañables de la celebración.
Pero el tiempo también deja huella en quienes no faltan nunca a la cita: varias de sus cabezas, algunas con más de tres décadas de historia, mostraban ya un deterioro evidente.
Ahora, tras un minucioso proceso de restauración llevado a cabo por un maestro fallero, ocho de estas piezas han recuperado la fuerza de sus colores originales y la solidez de su estructura interna.
Una intervención que no solo ha devuelto a los nanos su esplendor estético, sino que asegura su resistencia para seguir acompañando a los vecinos durante muchos años más.
Patrimonio
La Concejalía de Fiestas, en colaboración con Gent de Nanos y la colla El Terròs, ha impulsado este proyecto con un objetivo claro: preservar este patrimonio festivo que forma parte de la identidad cultural de Petrer.
Con este trabajo artesanal, los nanos regresan renovados, con la frescura de antaño y la garantía de futuro. Listos para seguir llenando las calles de color, música y tradición.
