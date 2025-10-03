Gritos de “nada para la privada” reciben al conseller de Sanidad en Villena

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este viernes por la mañana el Centro Sanitario Integrado de Villena, donde en los últimos diez meses se han llevado a cabo unas obras de rehabilitación motivadas por problemas estructurales que afectaban a la seguridad del edificio.

Su llegada ha estado marcada por las protestas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Villena, apoyada por representantes de Elda y Petrer. Unas 20 personas han recibido al conseller con pancartas, megáfonos y gritos de “dimisión” y “recursos a la pública, no a la privada”. Entre los cánticos también se han escuchado consignas como “Sanidad un derecho, no un negocio” o “nada, nada, nada para la privada”.

Preguntado por esta protesta, Gómez ha respondido que comparte la defensa de la sanidad pública. “Yo me podía unir a ellos para defenderla”, ha afirmado, aunque ha criticado que “algunas asociaciones amparadas por grupos organizados han convertido la defensa de la sanidad pública en un mantra, como si nosotros estuviéramos en contra”.

El conseller ha insistido en que el actual gobierno valenciano no está privatizando servicios, sino incrementando recursos: “Se ha aumentado el presupuesto en 9.186 millones de euros, mil millones más que en el último presupuesto del Botànic. Este conseller es el mayor abanderado y pionero de la sanidad pública”, ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Plataforma por la Sanidad Pública de Villena, José Antonio Marco, ha señalado que no rechazan el diálogo. “No teníamos inconveniente en hablar con él y así se lo trasladamos a los concejales del PP que nos acompañaban, porque no somos enemigos de nadie. La sanidad se va a defender gobierne quien gobierne”, ha declarado. Marco ha añadido que estarán atentos al funcionamiento del centro integrado, “muy necesario en Villena”.

Respecto a los servicios que fueron trasladados al Hospital de Elda durante las obras -como Urgencias, Radiología y Laboratorio-, el conseller ha confirmado que volverán a estar operativos en Villena a partir del lunes, coincidiendo con la inauguración oficial de las instalaciones.