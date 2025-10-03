Sanidad ampliará el Hospital de Elda con un nuevo edificio y 118 camas más

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado la ampliación del Hospital General Universitario de Elda, una actuación que supondrá una inversión de más de 9,2 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de seis plantas con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial del centro.

Con esta ampliación, el hospital pasará de 527 a 645 camas, lo que representa un incremento de 118 plazas hospitalarias. Según explicó Gómez, la medida permitirá "dar respuesta a la creciente demanda asistencial y adaptarse a las necesidades actuales de los pacientes".

La nueva infraestructura incorporará también unidades especializadas: 15 boxes en la Unidad de Pacientes de Infecciosos, 25 en la Unidad de Medicina de Cuidados Especiales, 15 en la Unidad de Cuidados Intensivos y Especiales, además de un box adicional en el área de Urgencias, cuyas obras ya están en marcha.

La Conselleria de Sanidad afirma que trabaja ya en los trámites administrativos y prevé licitar en 2026 la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Reapertura

El conseller realizó este anuncio durante su visita al centro sanitario integrado (CSI) de Villena, tras las obras de rehabilitación que han supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Allí fue recibido entre cánticos de "nada a la privada" o "sanidad pública de calidad".

Gómez agradeció a los técnicos de Sanidad la rápida actuación que permitió resolver un "grave problema" estructural en la cimentación del sótano, unas obras que comenzaron en diciembre del pasado año. "La intervención ha servido para recalzar la cimentación, reforzar la seguridad del edificio y garantizar una asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos de Villena y comarca", señaló.

Los trabajos han concluido y, a falta de las últimas tareas de limpieza, la reapertura está garantizada para el próximo lunes 6 de octubre.

Obras de urgencia

Durante los meses de intervención se ejecutó una reforma integral en distintas áreas del edificio. En un primer momento, las obras afectaban a la zona sur, donde se ubica el archivo en el sótano, el servicio de Rehabilitación y Admisión en la planta baja, así como las consultas de Otorrinolaringología, Traumatología, Neumología, Neurología, Reumatología, Odontología y Optometría, entre otras.

Sin embargo, en el transcurso de los trabajos se detectaron daños estructurales en la planta baja del ala oeste y la zona central del edificio. Sanidad tuvo que tramitar entonces un expediente de urgencia para recalzar la cimentación de esas áreas.

Mientras tanto, los servicios asistenciales afectados se trasladaron temporalmente al Hospital de Elda, donde se atendió a los pacientes en áreas como Urgencias, Radiología, Laboratorio, Observación y diversas consultas de especialidades médicas. El próximo lunes, todos los profesionales regresarán al centro villenense.

Difícil cobertura

A la visita asistieron la gerente del Departamento de Salud de Elda, Beatriz Massa, el director médico, Francisco Canals, la diputada autonómica del PP, Mari Carmen Martínez Clemor, y el portavoz del PP de Villena, Miguel Ángel Salguero, junto a otros concejales de su grupo. Por parte del equipo de gobierno local (PSOE-Los Verdes) participaron el primer teniente de alcalde, Francisco Iniesta, la concejala de Sanidad, Alba Laserna, y los ediles Juanjo Olivares, Javier Martínez y Maite Gandía.

El conseller subrayó que Sanidad está realizando un "importante esfuerzo por mejorar las infraestructuras sanitarias" en la Comunidad Valenciana, y citó como ejemplo tanto la reforma del CSI de Villena como otras intervenciones previstas, como el proyecto para el centro de salud Villena II. Asimismo, recordó que el Departamento de Salud de Elda ha sido designado de difícil cobertura para facilitar la captación de profesionales, condición que también se aplica al CSI de Villena.