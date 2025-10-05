INFORMACIÓN celebra el martes el foro Proyectando Vinalopó.

El próximo martes 7 de octubre, INFORMACIÓN celebrará una nueva edición del foro Proyectando Vinalopó, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, empresariales y educativos para debatir sobre el desarrollo económico y formativo de la comarca. El evento tendrá lugar en el Restaurante Asador La Casona de Sax a partir de las 9:30 horas, y estará presentado y moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

La jornada contará con tres mesas de debate centradas en tres ejes: la Formación Profesional en Elda, la digitalización del ciclo integral del agua y el tejido industrial de Villena.

El foro se abrirá con la mesa titulada "Formación Profesional en Elda, presente y futuro", en la que participarán el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el director del CIPFP Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo; y el directivo del Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó y vicepresidente de UEPAL, Juan José Hernández. Durante este diálogo se analizará cómo Elda se ha consolidado como la capital de la FP en la comarca del Vinalopó, atrayendo a estudiantes de toda la provincia, e incluso de comunidades vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha.

Héctor Fuentes

Con más de 60 ciclos formativos distribuidos entre los institutos Monastil, La Melva, La Torreta y el centro de referencia Valle de Elda, la ciudad se ha convertido en un modelo de coordinación entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial para adaptar la oferta educativa a las necesidades reales del mercado laboral, con el objetivo de alcanzar una empleabilidad plena entre los alumnos.

La segunda mesa redonda, bajo el título "Retos y objetivos de la digitalización del ciclo integral del agua", contará con la participación del gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó, Daniel Coloma, junto al propio Toni Cabot. En este espacio se abordará el avance de la digitalización en la gestión del agua, los beneficios que supondrá para los ciudadanos y el papel clave de la colaboración público-privada en este proceso.

También se debatirá sobre los desafíos que plantea el cambio climático, la prevención de fenómenos extremos como las inundaciones, y las medidas que promueve Hidraqua para garantizar un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Villena cuenta con un proyecto para el Puerto Seco. / INFORMACIÓN

El encuentro se cerrará con la mesa "Áreas industriales de Villena", en la que intervendrán el alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán Barceló, y el director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós.

Ambos repasarán la situación actual del tejido industrial de la ciudad, los buenos datos de empleo y las políticas municipales de apoyo a emprendedores y empresas. Asimismo, expondrán los avances de la Oficina de Captación de Inversiones, los proyectos para la ampliación de suelo industrial y la apuesta estratégica por el Puerto Seco de Villena, una infraestructura clave para reforzar la posición logística del municipio y atraer nuevas inversiones.

Asistencia

Para asistir se ruega confirmación antes del 6 de octubre al correo club@informacion.es, indicando sus datos personales. El evento está previsto que finalice sobre las 11 horas. En el evento, organizado por el Club INFORMACIÓN del grupo Prensa Ibérica, cuenta con la colaboración de Hidraqua, el Ayuntamiento de Elda, el Ayuntamiento de Villena y Grupo Eulen.