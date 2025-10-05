El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
Este martes, representantes de Elda, Villena y el tejido empresarial debatirán sobre empleo, sostenibilidad hídrica e industria en el Asador La Casona de Sax
Este martes 7 de octubre, de 9:30 a 11 horas, el restaurante Asador La Casona de Sax se convertirá en el punto de encuentro de representantes institucionales, empresariales y expertos para reflexionar sobre los grandes desafíos y oportunidades de la comarca del Vinalopó.
El encuentro «Proyectando Vinalopó» busca abrir un espacio de debate sobre tres ejes estratégicos: la formación profesional, la digitalización de la gestión del agua y el desarrollo de las áreas industriales.
La jornada, organizada por INFORMACIÓN, estará presentada y moderada por Toni Cabot, director del periódico, y contará con la participación de voces de primer nivel. El objetivo: compartir diagnósticos y propuestas que impulsen el crecimiento económico y social de una comarca clave en el tejido productivo de la provincia de Alicante.
Formación profesional: motor para el empleo local
El primer bloque pondrá el foco en la formación profesional en Elda, analizando su presente y perspectivas de futuro. Intervendrán Rubén Alfaro, alcalde de la ciudad; Cristóbal Melgarejo, director del CIPFP Valle de Elda; y Juan José Hernández, directivo del Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó y vicepresidente de UEPAL.
La FP se ha consolidado en los últimos años como una de las vías más efectivas para garantizar la empleabilidad y conectar el talento con las necesidades reales de las empresas.
Agua y digitalización
El segundo bloque girará en torno a los retos de la digitalización en el ciclo integral del agua con la ponencia de Daniel Coloma, gerente de Hidraqua en Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Este asunto es crucial para una comarca donde este recurso es escaso y estratégico.
Villena y las áreas industriales
La tercera mesa se centrará en las áreas industriales de Villena, un territorio con fuerte vocación empresarial y proyección estratégica. Participarán Fulgencio José Cerdán, alcalde de Villena; Rubén Alfaro, alcalde de Elda; y Manuel Juan Amorós, director del Gabinete de Desarrollo Económico del consistorio villenense.
Una comarca clave
El encuentro «Proyectando Vinalopó» puede ser mucho más que una jornada de debate. Es una oportunidad para tender puentes entre administraciones, centros formativos y empresas, además de afrontar los principales retos del territorio. Una cita para escuchar, debatir y, sobre todo, proyectar el futuro de una comarca con vocación de liderazgo en la provincia.
Para asistir se necesita inscripción previa, enviando un correo a club@informacion.es.
