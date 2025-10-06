Así era Elda y Petrer desde el aire antes de la Guerra Civil

Elda y Petrer antes de la Guerra Civil. Desde el aire. Los ayuntamientos de las dos ciudades han presentado este lunes unas fotografías aéreas inéditas de ambas localidades que fueron realizadas en un vuelo del año 1935. U

n descubrimiento con el que se ha elaborado un libro que las que se recopilan junto con artículos que abordar el desarrollo urbanístico de ambos términos municipales vecinos. Son más de medio centenar de imágenes de la zona de Elda y Petrer. Las fotos más antiguas desde el aire que existen.

Así lo ha anunciado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elda, Iñaki Pérez Rico, quien ha estado acompañado por el edil de la misma área del Ayuntamiento de Petrer, Fernando Portillo, el arqueólogo municipal de Elda, Juan Carlos Márquez, y Tomás Palao, representante de la asociación cultural Mosaico.

Los concejales de Elda y Petrer y representantes de Mosaico en la presentación de las imágenes inéditas / INFORMACIÓN

Palao ha explicado que “desde Mosaico se encontraron referencias a la existencia de un vuelo que hablaba de la zona de Elda” y a partir de esa información se contactó con el Centro Nacional de Investigación Geográfica para dar con estas imágenes y digitalizarlas.

Tras obtenerlas, con ellas se ha elaborado una publicación que saldrá el próximo 23 de octubre y consta de una decena de artículos que abordan diferentes aspectos de estas fotografías.

"Estamos ante las fotografías más antiguas vistas desde el cielo que hay de nuestro territorio que muestran el crecimiento de los dos municipios" Juan Carlos Márquez — Representante de la asociación cultural Mosaico

Por su parte, Márquez ha señalado que en su época tenían un valor geográfico, “sin embargo para nosotros tienen otro valor: estamos ante las fotografías más antiguas vistas desde el cielo que hay de nuestro territorio que muestran el crecimiento de los dos municipios”.

Colaboración

Este descubrimiento inédito ha sido posible gracias a la colaboración entre los Ayuntamientos de Elda y Petrer: “Es importante realizar actos como este para conocer cómo era nuestro pasado”, ha expuesto el edil de Cultura Iñaki Pérez, quien ha añadido que "esta foto completa el urbanismo de aquella villa y puede completar la exposición que tenemos del casco histórico en el Museo Arqueológico de Elda”.

También ha afirmado que Elda y Petrer “forman un núcleo urbano con dos ayuntamientos y con acciones como esta ponemos en valor lo que nos une”.

"Es importante realizar actos como este para conocer cómo era nuestro pasado” Iñaki Pérez — Concejal de Cultura de Elda

Por último, Fernando Portillo ha trasladado su enhorabuena a Mosaico “por encontrar este hilo del que ir tirando que aporta mucha información y del que saldrán seguro nuevas investigaciones para seguir conociendo la historia de Elda y Petrer”.

Estas imágenes permiten explicar mejor por ejemplo la trama urbana del casco histórico, con la antigua Iglesia de Santa Ana o la construcción de casas para los obreros a partir de diferentes cooperativas de vivienda vinculadas a sindicatos que dieron lugar a barrios como la Prosperidad, El Progreso o la Fraternidad, que aparece desligada del núcleo urbano, según ha explicado el concejal eldense.

"Estas fotografías aportan mucha información y de ellas saldrán seguro nuevas investigaciones para seguir conociendo la historia de Elda y Petrer” Fernando Portillo — Concejal de Cultura de Petrer

Así, junto con Mosaico los ayuntamientos explicarán esta serie de fotografías inéditas y aspectos urbanísticos que han cambiado o históricos. Hasta ahora las más antiguas de uso conocido son las denominadas del "Vuelo Americano", pertenecientes a 1956 y realizadas por el Ejército de EE UU, aunque también hay de otro vuelo a finales de los años 40.

Pero las "descubiertas" ahora datan de dos décadas antes que las fotos americanas. Todo un tesoro que se estudia ahora en Elda y Petrer para saber más sobre la evolución urbanística y el pasado de ambas localidades.