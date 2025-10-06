Esta es la petición del PP tras lograr Villena 4,9 millones de fondos europeos

El Partido Popular de Villena reclama una gestión eficaz de los 4,9 millones de fondos europeos que ha obtenido el Ayuntamiento. Los populares han felicitado al departamento de Desarrollo Económico y, en concreto, a su director, Manuel Amorós, por el desarrollo del proyecto que ha permitido a Villena acceder a estas ayudas, según un comunicado emitido este lunes, cuando el ejecutivo también ha presentado las actuaciones que se van a realizar.

El PP ha destacado que "es la primera vez que Europa permite incluir proyectos u obras ya avanzados o incluso concluidos, lo que va a garantizar que haya fondos que ya se pueden justificar y recuperar su dinero (aproximadamente unos 2 millones de euros)".

No obstante ello, desde el Partido Popular se ha solicitado al Ayuntamiento "eficacia a la hora de gestionar los proyectos subvencionados para evitar que vuelva a pasar como en las anteriores convocatorias europeas de Edusi y Next Generation, para las que nos concedieron más de 2 millones de euros que Villena terminó perdiendo".

Devoluciones

De hecho, proyectos incluidos en esta convocatoria ya fueron subvencionados en otras convocatorias; como por ejemplo el propio Mercado Municipal para el cual Europa había concedido 730.000 euros que Villena tuvo que devolver (más 30.000 euros en concepto de intereses) o el Palacio Consistorial que perdió tres subvenciones autonómicas consecutivas.

"El PP celebra las declaraciones de Paula García en las que ha referido que 'hemos aprendido de los errores', haciendo referencia a esa petición que desde el PP hemos realizado en tantas ocasiones en las que solicitábamos tener proyectos listos de antemano y posteriormente buscar financiación para poder cumplir plazos de las convocatorias y justificar el gasto, y no hacerlo al revés lo que ha derivado en pérdida de muchas subvenciones por no ejecutar las obras", han destacado desde las filas populares.

Por último, desde el Partido Popular se ha vuelto a incidir en la "necesidad de dotar de más medios al gabinete de Desarrollo Económico para poder monitorizar y garantizar la ejecución de los proyectos incluidos en esta convocatoria a la vez que se garantizan el resto de proyectos en materia de desarrollo económico".