Detenido un vecino de Novelda por amenazar de muerte con un cuchillo en un local de ocio

La Policía Local de Novelda ha detenido de madrugada, a un hombre de 30 años acusado de amenazar de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas en un local de ocio situado en el polígono industrial El Fondonet, según fuentes policiales.

La actuación se inició tras una llamada telefónica recibida en dependencias policiales que alertaba de la presencia de un individuo armado en el interior del establecimiento.

Inmediatamente, dos patrullas del turno de noche se desplazaron hasta el lugar, donde los agentes se entrevistaron con los testigos y comprobaron que el presunto agresor había huido.

Drogas

Tras establecer un dispositivo de búsqueda por la población, el sospechoso fue interceptado en la calle José Noguera, cuando circulaba en un vehículo que coincidía con las características descritas por los testigos.

En el registro del coche, los agentes incautaron el cuchillo utilizado en las amenazas, así como una bolsa con sustancias estupefacientes y más de 500 euros de dinero en metálico. Se investigan las causas por las que el hombe irrumpió de esa forma en el local de ocio.

El detenido, vecino de Novelda y con antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición policial, según las mismas fuentes.