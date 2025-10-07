Elda apela a la colaboración empresarial para mejorar la inserción laboral de los alumnos de FP

Elda, un municipio donde más de 2.500 personas estudian Formación Profesional (FP), el doble que hace una década, en sus más de 60 ciclos formativos (un 160 % más que en 2015), la enseñanza de un oficio se ha convertido en una apuesta y en una referencia. Así se ha puesto de manifiesto este martes durante el foro Proyectando el Vinalopó, organizado por INFORMACIÓN, de la mano del alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el director del centro integrado de Formación profesional (CIPFP) Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo; y el directivo del Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó y vicepresidente de Uepal ( Unión Empresarial de la Provincia de Alicante), Juan José Hernández.

Durante la mesa titulada "Formación Profesional en Elda, presente y futuro", moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, todos ellos apelaron a la colaboración empresarial para contribuir a una mejor formación de los estudiantes y a su inserción laboral, después de haber alcanzado cifras de éxito y de haber consolidado un modelo de formación que atrae a estudiantes de toda la provincia.

En este sentido, la responsabilidad social de las mercantiles para acoger en prácticas a los alumnos es el reto que destacó el representante de la patronal, aunque admitió que existe una "proactividad para conjugar lo que necesitamos los empresarios y lo que necesita la comunidad educativa". Hernández aseguró que hace falta "más colaboración de empresas, porque muchos han dejado de colaborar y hay que ayudar a que los futuros profesionales estén más formados", afirmó Hernández.

El portavoz de los empresarios puso el acento en la importancia de cuadrar en los centros educativos el perfil del alumno, con el objetivo de que se adapte a las necesidades de las empresas. "Hay muchos que se quedan en plantilla tras realizar las prácticas. Tenemos una responsabilidad social de colaborar con la FP si queremos tener gente", añadió.

Un instante del foro Proyectando Vinalopó, en el Asador La Casona de Sax / Áxel Álvarez

En este desafío también puso el foco el alcalde eldense: "No solo tenemos que publicitar los ciclos formativos, sino hacer más pedagogía con empresarios para que sepan que pueden coger a los alumnos en prácticas y que estos luego pueden quedarse en plantilla", apuntó Alfaro, quien admitió que el gran reto es "fomentar el mayor conocimiento de la inserción laboral de los alumnos para que cada día más empresarios sepan que hay una bolsa de prácticas".

El primer edil puso en valor el trabajo conjunto realizado hasta ahora para convertirse en la cuna de la FP en la provincia: "la parte social y participativa ha sido clave. Ir de la mano de los sindicatos y del tejido productivo ha sido esencial", añadió.

Sumida en una etapa de cambios, con motivo de la reciente entrada en vigor de la Ley de FP a nivel nacional, que obliga a los estudiantes a formarse en empresas desde el primer curso, el director del CIPFP Valle de Elda, admitió que la nueva normativa ha generado "cierto miedo" a los empresarios por recibir alumnos más jóvenes, incluso algunos de ellos menores de edad, pero destacó la importante labor de contactos que realizaron los centros educativos para acercarles el nuevo sistema, cuyo cambio, admitió que "ha sido sustancial".

Entre otras cifras que dan una idea del peso que ha alcanzado la FP en esta localidad, son los 160 profesores con los que cuenta el centro integrado que dirige Cristóbal Melgarejo, abierto desde las 8 a las 22 horas para formar a 1.200 alumnos en seis familias profesionales.

Además de tener que adaptarse a esta realidad, y en la línea de estrechar los lazos con el tejido productivo, Melgarejo anunció una novedosa iniciativa que espera que tenga una gran proyección, presentada por la Dirección General de FP de la Conselleria de Educación a los directores esta misma semana, y que pasa por crear viveros de empresas. "Van a generarnos la posibilidad en cada centro integrado de tener viveros de empresas que podrán utilizar las instalaciones como un motor de trabajo", explicó Cristóbal Melgarejo.

Aulas de FP en el Valle de Elda, que simulan empresas de verdad con las gafas virtuales / AXEL ALVAREZ

Conexiones

Por otro lado, la otra demanda que lanzan los empresarios para pulir las sinergias entre este tipo de enseñanza y el mercado laboral, es rematar la formación con especialización y completar el listado de grados superiores. Así lo destacó el vicepresidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, quien mostró su desacuerdo con que los alumnos de una rama de grado medio puedan pasarse a un grado superior totalmente distinto, "con lo que a veces se pierden ciertas formaciones troncales y nos encontramos con gente que no ha tenido una base", manifestó. Además, reivindicó más módulos enfocados a la industria.

Asimismo, Juan José Hernández destacó la necesidad de mejorar las conexiones de Elda con el transporte público para atraer a alumnos de otras comarcas, así como más ciclos formativos orientados a las necesidades del entorno. En este sentido, Rubén Alfaro apeló a que el Gobierno apueste por el ferrocarril, en concreto, por el enlace Villena- Alicante, para que coincida con horarios educativos en un contexto en el que, precisamente, la comarca del Medio Vinalopó está ganando habitantes de forma notable por el problema de acceso a la vivienda en la capital de la provincia y en las grandes ciudades.

