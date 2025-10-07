La digitalización del ciclo del agua mejora la gestión de un recurso fundamental en la provincia de Alicante

El agua es un elemento clave para la provincia de Alicante. Y la eficacia en su gestión, primordial. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro Proyectando Vinalopó organizado por INFORMACIÓN en Sax. Un evento que ha contado con un bloque dedicado a la digitalización en el ciclo integral del agua, que representa un reto crucial que está permitiendo mejorar el uso de este recurso tan vital.

Este encuentro se ha celebrado en el Asador La Casona de Sax en forma de desayuno con la participación de empresarios, políticos y expertos, en un ambiente ameno y distendido. Y para abordar este tema ha contado con la participación del Daniel Coloma, gerente de Hidraqua en Alto, Medio y Bajo Vinalopó, en un acto presentado y moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

"El agua es un recurso cada vez menos disponible, que tenemos que darle el valor que tiene y que, por desgracia, el ciudadano no es consciente de la situación que atraviesa" Daniel Coloma — Gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Así, Coloma ha destacado los avances que se han realizado en los últimos años para mejora la gestión del ciclo del agua, implementado una digitalización que permite seguir en tiempo real el estado de la red de agua potable, pudiendo abordar así rápidamente cualquier avería o incidencia en el suministro o el su calidad.

El gerente de Hidraqua en la zona ha destacado que en las comarcas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó "la gestión del ciclo del agua es fundamental. Tenemos que tener claro que el agua es un recurso básico. Es un recurso cada vez menos disponible, que tenemos que darle el valor que tiene y que por desgracia, el ciudadano no es consciente de la situación que atraviesa".

Empresarios, políticos y expertos han asistido al encuentro Proyectando Vinalopó en el Asador La Casona de Sax / Áxel Álvarez

Por ello, ha señalado que trabajan para mejorar continuamente la eficiencia, haciendo frente a unas necesidades que, por ejemplo, ahora no tienen nada que ver con las de hace tres décadas. Y la digitalización es clave, ya que permite aprovechar una serie de datos como presión, caudales, calidad de agua, cloro... para los que hace años no se tenía la tecnología necesaria para analizarlos. Y ahora, gracias a la digitalización, se disponen y analizan en tiempo real.

"Con la nueva tecnología tenemos una serie de herramientas que nos permiten utilizar el dato de manera muy eficiente" Daniel Coloma — Gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Y esto permite "poder gestionar de una forma muy eficiente el agua", aunque no solo el agua, "ya que ahora también estamos gestionando otro tipo de recursos", ya que también tenemos problemas, aparte de la sequía, como son las inundaciones, danas. Entonces nosotros, que nos dedicamos a la gestión integral del ciclo del agua, también nos dedicamos al alcantarillado, pluviales, depuración... tenemos que unificar todos esos criterios y todos esos datos para de manera automática funcionar de una manera eficiente".

Preguntado por Toni Cabot sobre el punto en el que se encuentra el proceso de digitalización en la comarca, ha asegurado que "estamos en una situación óptima. Llevamos muchos años trabajando en este tema y gracias a Dios ahora con la nueva tecnología, con el tema de la digitalización, tenemos una serie de herramientas que nos permiten utilizar el dato de manera muy eficiente".

Cartel del Foro Proyectando Vinalopó con sus participantes / INFORMACIÓN

Así, ha recordado que Hidraqua creó en 2017 "el nuevo hub tecnológico, que en este caso es el Dinapsis Costa Blanca. Fue el primero. Ahora ya tenemos 11 en todo el territorio nacional, y eso nos está ayudando mucho a hacer una gestión óptima del recurso".

Reacción inmediata

Coloma ha destacado que "esta digitalización nos está ayudando mucho porque hace que casi en tiempo real estemos utilizando los datos que nos llegan".

Y esto permite que esa información "la podemos tratar, evaluar y conseguir optimizar de manera que las órdenes lleguen desde el centro operativo casi de manera inmediata al operario que está en el punto del municipio donde se produzca el problema, una avería, un problema en el suministro eléctrico en un bombeo, donde haya un problema de control de calidad del agua... todo eso de manera inmediata. Lo que antes, cuando yo empecé en 1998, llegaba por walkie talkie o por emisora al coche del operario, ahora llega a través de la tablet o del móvil".

Protocolo ante apagones tras la experiencia del pasado abril El gerente de Hidraqua ha destacado que tras el apagón sufrido en España el pasado 28 de abril, Hidraqua ha implementado un protocolo para estar preparados por si se volviera a repetir. Y es que ha recordado que con el corte de suministro eléctrico "nos quedamos a ciegas", lo que sí que supone "el único problema" respecto a la digitalización, ya que cuando se nos cae el sistema de internet o se nos cae el suministro eléctrico, que creo que a todos nos pasó, incluso también a ayuntamientos y a todas las administraciones y a todas las empresa, nos quedamos a ciegas". Por ello "hemos tenido que hacer un protocolo nuevo para casos de este tipo que nunca los habíamos contemplado, porque no podíamos esperar que se produjeran. Hemos tenido que adaptarnos otra vez y en el supuesto que pase esto, sabemos cómo tenemos que actuar, porque nos cogió a todos por sorpresa", aunque "nos organizamos muy bien".

Incidencia en los ciudadanos

Sobre la pregunta formulada por el director de INFORMACIÓN sobre cómo va a incidir esta digitalización en la vida diaria de los ciudadanos, el responsable de Hidraqua ha explicado que "van a afectar de manera directa y muy positiva", ya que "vamos a tener, de hecho ya lo hacemos, un control a tiempo real de la calidad del agua, de nuestras instalaciones, de nuestras tuberías, con lo cual estamos consiguiendo que cuando un usuario abre el grifo del agua, tenemos el agua totalmente controlada a nivel de calidad y a nivel sanitario. Creo que eso es muy importante, hay que hacerlo llegar al ciudadano".

La digitalización permite que la información la podemos tratar, evaluar y conseguir optimizar de manera que las órdenes lleguen casi de manera inmediata al operario que está en un punto del municipio" Daniel Coloma — Gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Así, ha destacado que el agua que corre por las redes de abastecimiento de las comarcas es "agua de calidad. El agua del grifo es un agua sostenible, un agua que creo que tenemos que apostar por consumir", recordando el coste que supone por ejemplo los plásticos para el agua embotellada, y lo poco que se paga de factura del agua en las casas.

Un momento de la mesa con el gerente de Hidraqua y el director de INFORMACIÓN / AXEL ALVAREZ

Y es que ha apuntado que una buena parte del recibo se va en el canon de saneamiento, es decir por el tratamiento de las aguas residuales, y eso no tiene que ver con el suministro en sí del agua potable. Así, una factura de 40 euros puede suponer en gasto de agua solo unos 15 euros en tres meses. Nada comparado con lo que cuesta el agua embotellada.

Cortes de 1 o 2 horas

Así, la digitalización "también le va a beneficiar al usuario, por ejemplo en la agilidad y la rapidez de encontrar una incidencia en la red, como una fuga. Antiguamente, y yo lo he vivido también, una fuga en determinados sitios de la población podía conllevar un corte de suministro de 8, 10 o 12 horas entre que la localizabas, la reparabas... y por desgracia en ese momento la red no estaba tan sectorizada como está ahora. Y esto generaba unas molestias a nivel del usuario. Hoy en día, antes de que la fuga de la cara en el pavimento nosotros ya la hemos detectado, ya hemos mandado desde el centro operativo a los operarios a repararla".

"En la zona del Vinalopó hay municipios en los que estamos por encima del 90% del rendimiento hidráulico, cuando en España la media es de un 78 %" Daniel Coloma — Gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Y ha resaltado que "con el mallado y con la sectorización muy poca gente se queda sin agua y prácticamente en 1 o 2 horas la fuga queda reparada, con lo cual en eso también que está ganando el usuario, además de la administración, que tiene mayor control. Y gana la empresa que gestiona el suministro porque evitamos fugas".

Y eso se traduce en uno de los grandes objetivos a los que está ayudando la digitalización es la mejora del rendimiento por la reducción de pérdida que hay en la red. "En la zona que yo llevo hay municipios estamos por encima del 90 % del rendimiento hidráulico. En España la media es de un 78 %. No hablamos de Benidorm porque Benidorm está en 90 y pico, porque es uno de los casos más excepcionales incluso a nivel europeo". Todo gracias "a la gestión del dato".

Telelectura

Coloma ha señalado que "estamos implementando en casi todos los municipios la implantación de la telelectura. Nosotros tenemos nuestra lectura interna para todas nuestras instalaciones", y "hay municipios que ya gestionamos nosotros, que ya estamos implantando desde hace muchos años la lectura a nivel municipal y a nivel doméstico".

Asistentes al Foro Proyectando Vinalopó / AXEL ALVAREZ

Esto supone que "el usuario tiene un margen de mejora impresionante, porque aparte de que nos sirve a nosotros y al Ayuntamiento para saber una cantidad de datos, al usuario le viene muy bien porque puede gestionar su propia red interior, saber si tienes una fuga, si tiene algún consumo no controlado, de que si es una segunda vivienda y por ejemplo puede saber si hay un okupa...".

"Al usuario le viene muy bien la telelectura porque puede gestionar su propia red interior, saber si tienes una fuga, si tiene algún consumo no controlado..." Daniel Coloma — Gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Y a este respecto ha señalado el proyecto que se está desarrollando en Benidorm "que lo voy a trasladar seguramente ahora a Santa Pola. Y es que a través de la lectura podemos ayudar a gente mayor que vive sola. Porque se generan una serie de hábitos de consumo y en el momento que esos hábitos de consumo se rompen, nosotros somos capaces de a tiempo real detectar si ha habido un problema" y avisar a Servicios Sociales o Cruz Roja sobre una incidencia detectada.

El gerente de Hidraqua en el Alto, Medio y Bajo Vinalopó con el director de INFORMACIÓN / AXEL ALVAREZ

Así, ha destacado que "este tipo de información a la que estamos obteniendo, yo creo que hay que replantearnos que el servicio del agua es un servicio que puede llegar a mucho más y el dato que estamos obteniendo si lo sabemos depurar y sabemos rebuscar en él, podemos hacer cosas y proyectos muy chulos".

Colaboración público privada

Para todo esto el responsable de Hidraqua ha apuntado que "la gestión público privada es necesaria, imprescindible". Y ha puesto de ejemplo la subvención de 7,8 millones obtenida el pasado año por Hidraqua junto con 13 ayuntamientos de la zona del Alto y Vinalopó. Esto va a suponer "que los ayuntamientos que han sido elegidos van a tener ahora una mejora a nivel de infraestructuras hidráulicas brutales. Vamos a digitalizar todas las instalaciones, vamos a sensorizar incluso también no solo agua, sino también alcantarillado, el control de vertidos a tiempo real para el tema de lectura e implantación telelectura tanto a nivel municipal" como, más adelante la telelectura a nivel usuario.

Reutilización

Y sobre el empleo de aguas depuradas, Coloma ha apuntado que "la reutilización creo que es el futuro, y más en este tipo de zonas". Así, ha recordado que "lógicamente no podemos utilizarla a nivel usuario de boca, pero sí que estamos utilizándola para temas industriales, para baldeos, para riegos de parques y jardines".

Así, ha concluido señalando que "vamos a avanzar mucho a nivel tecnológico y la reutilización es básica y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que empezar ya a pensar en reutilización en el riego", agregando que otro proyecto pendiente es reutilizar parte del agua que vierte la depuradora de Elda.