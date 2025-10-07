El Puerto Seco en Villena: una oportunidad para importar y exportar desde el interior de la provincia

Villena es una ciudad que ha sabido reinventarse. Y no es tarea sencilla. Históricamente conocida a nivel nacional por su potente industria del calzado infantil, el cierre de este tipo de empresas hace casi dos décadas obligó al tejido empresarial local a diversificarse hacia otros sectores como el textil, el agrícola o el alimentario.

Ahora, el municipio se centra en un objetivo estratégico: albergar el Puerto Seco, una terminal intermodal de mercancías por ferrocarril con una zona logística anexa que aspira a convertirse en un nodo clave en el interior de la provincia de Alicante y dentro del Corredor Mediterráneo.

Así lo destacó este martes el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, durante el foro Proyectando el Vinalopó, organizado por INFORMACIÓN y celebrado en el Restaurante Asasdo La Casona de Sax. En la mesa titulada "Áreas industriales: Villena", el primer edil compartió debate con el director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós, en un encuentro presentado y moderado por el director del diario, Toni Cabot.

Ubicación

Cerdán definió el proyecto como una oportunidad para "importar y exportar", y aseguró que el municipio está "cerca" de lograr la decisión definitiva sobre su ubicación. El Puerto Seco se disputa actualmente entre Villena y Vallada (València), aunque, según el alcalde, la balanza se inclina del lado villenense.

"Estamos en la recta final", afirmó. "Falta el respaldo autonómico por parte de la Generalitat, pero el Gobierno central nos apoya, y el Puerto de Alicante también. No visualizan la infraestructura en Vallada".

El alcalde recordó además que el anuncio de Adif, el pasado mes de agosto, sobre la licitación del tercer carril para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, ha supuesto "un paso adelante, una pantalla superada que planteaban los operadores". En este sentido, recalcó que el Ayuntamiento está "preparado para dar prioridad a este asunto".

Repercusión económica

Respecto al impacto económico, Cerdán subrayó que el Puerto Seco no solo beneficiará a Villena, sino también a las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, e incluso a otras regiones limítrofes.

"Villena tiene una posición geográfica estratégica", explicó. "Limitamos con Yecla, en la Región de Murcia, donde el sector del mueble es muy potente, y también con municipios como Caudete o Almansa, en Castilla-La Mancha. Este proyecto no se limita a la provincia; tendrá repercusión interautonómica".

Además, el regidor destacó las ventajas técnicas del suelo propuesto para acoger la infraestructura: "Disponemos de un terreno idóneo, sin grandes desniveles, con buena accesibilidad desde la autovía y con todos los servicios básicos, incluido el agua. Es el lugar ideal".