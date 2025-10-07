El Puerto Seco en Villena: una oportunidad para importar y exportar desde el interior de la provincia

Villena es una ciudad que ha sabido reinventarse. Y no es tarea sencilla. Históricamente conocida a nivel nacional por su potente industria del calzado infantil, el cierre de este tipo de empresas hace casi dos décadas obligó al tejido empresarial local a diversificarse hacia otros sectores como el textil, el agrícola y el alimentario.

Ahora, el municipio se centra en un objetivo estratégico: albergar el Puerto Seco, una terminal intermodal de mercancías por ferrocarril con una zona logística anexa que aspira a convertirse en un nodo clave en el interior de la provincia de Alicante y dentro del Corredor Mediterráneo.

Así lo destacó el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, durante el foro Proyectando Vinalopó, organizado por INFORMACIÓN y celebrado en el Restaurante Asador La Casona de Sax. En la mesa de debate titulada "Áreas industriales: Villena", el primer edil compartió sus ideas con el director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós, en un encuentro presentado y moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Ubicación

Cerdán definió el proyecto del Puerto Seco como una oportunidad para "importar y exportar", y aseguró que el municipio está "cerca" de lograr la decisión definitiva sobre su ubicación. El Puerto Seco se disputa actualmente entre Villena y Vallada (València), aunque, según el alcalde, la balanza se inclina del lado villenense.

"Estamos en la recta final", afirmó. "Falta el respaldo autonómico por parte de la Generalitat, pero el Gobierno central nos apoya, y el Puerto de Alicante, también. No visualizan la infraestructura en Vallada".

El alcalde recordó además que el anuncio de Adif, el pasado mes de agosto, sobre la licitación del tercer carril para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, ha supuesto "un paso adelante, una pantalla superada que planteaban los operadores". En este sentido, recalcó que el Ayuntamiento está "preparado para dar prioridad a este asunto".

Repercusión económica

Respecto al impacto económico, Cerdán subrayó que el Puerto Seco no solo beneficiará a Villena, sino también a las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, e incluso a otras regiones limítrofes.

"Villena tiene una posición geográfica estratégica", explicó. "Limitamos con Yecla, en la Región de Murcia, donde el sector del mueble es muy potente, y también con municipios como Caudete y Almansa, en Castilla-La Mancha. Este proyecto no se limita a la provincia, tendrá repercusión interautonómica".

Además, el regidor destacó las ventajas técnicas del suelo propuesto para acoger la infraestructura: "Disponemos de un terreno idóneo, sin grandes desniveles, con buena accesibilidad desde la autovía y con todos los servicios básicos, incluido el agua. Es el lugar ideal".

"Una de nuestras prioridades es que se sumen al Puerto Seco empresas de carácter logístico" Manuel Amorós — Director del Gabinete de Desarrollo Económico

En la misma línea, el director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós, subrayó la importancia de aprovechar este potencial industrial y logístico. "Una de nuestras prioridades es que se sumen al Puerto Seco empresas de carácter logístico" y añadío que "el verdadero valor de Villena ahora mismo es contar con un millón y medio de metros cuadrados de áreas industriales con un grado de ocupación muy relevante. Atendemos desde el pequeño autónomo hasta las multinacionales que puedan implantarse", señaló.

En lo referente a la atención a emprendedores y grandes empresas, Manuel Amorós explicó que desde el Gabinete de Desarrollo Económico se está trabajando en la creación de una ventanilla única para el empresario y el emprendedor, un servicio que ofrecerá un porfolio completo de recursos y asesoramiento. "El objetivo es dar respuesta a cualquier nuevo proyecto empresarial", señaló Amorós, quien detalló que esta ventanilla permitirá agilizar la concesión de licencias, detectar proyectos prioritarios que generen empleo, formar a los trabajadores y ofrecer información actualizada sobre el suelo industrial disponible. Según avanzó, el nuevo servicio "se está configurando este año".

Locales comerciales

De la misma forma, el primer edil adelantó que el Ayuntamiento también está trabajando en la elaboración de un catálogo de locales comerciales cerrados o disponibles, así como de los que actualmente se encuentran en uso. El objetivo, aclaró, es que desde el Gabinete de Desarrollo Económico se pueda ofrecer a los interesados una visión clara y actualizada de los espacios existentes para nuevas actividades empresariales.

El Ayuntamiento de Villena estudia la vuelta de los bonos consumo para el año que viene con fondos propios

En cuanto a los bonos consumo, este año la Diputación de Alicante ya no ha destinado fondos a esta iniciativa, puesta en marcha durante la pandemia para impulsar el comercio local. Este recorte presupuestario por parte de la institución provincial ha provocado que, de momento, prácticamente ningún municipio haya podido lanzar los bonos en 2025. No obstante, el alcalde avanzó que el equipo de gobierno está estudiando la posibilidad de reactivar la campaña con fondos propios del Ayuntamiento "de cara al año que viene", ya que, según señaló, "los comerciantes la han demandado y quieren que vuelva".

Suelo industrial

Respecto al suelo industrial, el primer edil ha destacado el reciente anuncio de una superficie empresarial pionera en la provincia de Alicante: el Campus Logístico de Datos de Villena, que sería el primero de este tipo en el territorio. Este futuro desarrollo ocupará 332.000 metros cuadrados y estará destinado a operadores de centros de datos, empresas tecnológicas y operadores logísticos.

A ello se suman las ampliaciones previstas en los polígonos de Bulilla, El Rubial y La Solana, donde, según Cerdán, "ya hay prácticamente a disposición medio millón de metros cuadrados" para nuevas implantaciones empresariales.